男車禍癱瘓、妻不聞不問 法院認定惡意離棄准離
桃園一名男子2019年5月與大陸女子結婚並辦理來台團聚，怎料對方入境3天就跑去宜蘭找同鄉，不肯回家，甚至男子車禍重傷還叫醫院去找男子前妻，不願出面簽手術同意書，讓他萬分心寒，興訟訴請離婚，獲桃園地院准離。
男子興訟指出，妻子入境3天就稱宜蘭有同鄉，去了宜蘭之後又說想在那裏多待幾天，2019年7月換發居留證之後，更長期在宜蘭工作鮮少回桃園。他曾勸妻子回家，但被她拒絕，後來自己2020年8月發生重大車禍，家人請她回來探視照料，她也都不願意，導致各項醫療及手術同意書無人可簽，最後是拜託前妻及兄嫂幫忙。
男子表示，自己因為車禍癱瘓在床，但妻子始終不聞不問，也未支付醫療費，實屬惡意遺棄，且惡意遺棄情形還在持續，甚感心寒，因此訴請離婚；男子的妻子則未出庭，也未具狀聲明或陳述意見。
法院調查，男子的妻子2019年10月入境之後就再無出境紀錄，但男子的家人確實只見過她2次面，就連男子車禍受傷後，她也跟醫院說沒錢，要醫院去找男子前妻，認定她違背同居義務，且有拒絕同居的主觀情事，確屬惡意遺棄，因此准離。
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