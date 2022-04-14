非法輸入農藥販售 台南生物老師再犯求緩刑被駁回

台南呂姓生物老師2年多前向國外公司官方網站訂購吲哚丁酸、勃激素、番茄生長素等農藥，再分裝成小包裝，在網站上非法販售，一審認他犯輸入偽農藥罪處6月徒刑，併科罰金100萬元，呂師認量刑過重上訴且請求緩刑，二審則認他2019年間曾獲檢方緩起訴後再犯，駁回上訴。

呂師辯稱，比對拍賣網站交易紀錄結果，犯罪所得為8萬3789元，與院方依交易紀錄計算8萬8009元有誤，且應扣除電商網站手續費6%。他認為，原審判處6月徒刑併科罰金100萬元，量刑過重，希望給予緩刑機會。

台南高分院合議庭認為，新修正刑法的立法意旨明顯不採淨利原則，在犯罪所得的計算，自不應扣除成本，所以呂男販賣偽農藥有給付手續費給電商網站，仍不應予以扣除。

合議庭指出，呂男在本案之前，曾於2019年間因違反農藥管理法案件，經檢察官為緩起訴處分，另衡酌呂男犯罪期間、販賣的偽農藥種類、數量不少，對國家管制偽農藥擴散的效果具有一定程度的危害，為使被告能深切警惕，自當給予適當的懲罰，不宜緩刑。

檢調調查，呂男未經政府核准及核發販賣農藥執照，自2019年11月起至2020年6月8日止，向美國、德國、越南、中國及日本等官方網站訂購、輸入，含有吲哚丁酸、勃激素、萘乙酸鈉等成分的農藥，並在公司內分裝成5、10及25公克3種包裝，在拍賣網站販售。曾姓女子上網購買後，再轉售其他人使用，獲利8萬8千多元。

台南市調查處據報後，前年6月間分赴其台南住處及公司搜索，扣得氯吡脲、赤霉酸、國光乙烯利等證物，經抽樣送鑑定結果，均檢出含有萘乙酸、勃激素、吲哚丁酸等成分。