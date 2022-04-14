惡男廟前亂打別人的女看護 法官斥惡質判6月

彰化縣張姓男子隨意辱罵並毆打素昧平生的外籍女看護，還辯稱是女看護未照顧好坐在廟埕前的老伯伯，才會罵她；雇主則替女看護打抱不平說，張男亂打人，造成女看護身心受創，還因此提早解約回印尼，認為張男欺負弱勢，彰化地方法院依傷害罪將他判刑6月。

判決書指出，張男去年2月間喝酒後，要友人載他去拜拜，在一間土地公廟前，突用「三字經」辱罵外籍女看護，又出手猛擊女看護頭部，造成她額頭腫痛挫傷而提告。

張男卻說，他到土地公廟拜拜問事，剛好看到一位老伯伯雙手被綁住坐在輪椅上，聽到老伯伯不舒服的叫聲，他出於好意上前關心，但旁邊的外籍看護一直看手機與聽耳機對老伯伯不理不睬，他覺得非常討厭，但他沒有打她，要打她的話就用安全帽打了，只是他的口頭禪就是那些三字經，他也沒有罵她，還說要告女看護誣告。

而根據女看護以手機搜證錄影，張男對著女看護大罵，罵得口水都噴出來，影片還傳出重擊聲，鏡頭一度歪斜，聽到張男說「妳這樣才醒得過來，這樣醒得過來」。

女看護說，她到台灣工作這麼多年，老闆都沒有罵過她、打過她，不能因為她是外國人就辱罵毆打她，且她完全不認識他，她要張男對這件事負起責任，「因為她沒有做錯事」。

雇主也為女看護說話，表示女看護照顧他失智父親，卻因被攻擊，身心受創無法入眠，雇主欲帶女看護去身心科看診，但女看護怕耽誤照顧雇主失智父親而婉拒，提早解約返回印尼。雇主認為張男隨機犯案，擔心社區內弱勢族群會成為其攻擊對象，是社區不定時炸彈。

法官認為，張男曾有公共危險、妨害公務等前科，遵法意識薄弱，素行不佳，公然在廟埕神像前折辱告訴人並施暴，肆無忌憚，女看護默默承受其無端暴行、辱罵，張男恃強凌弱的行為，相當惡質，且儼然以上位尊者自居，見看護移工是弱勢少數族群，求助不易，輕賤他人人性尊嚴，更有傷害我國國際形象之虞，其動機帶有仇恨犯罪成分，主觀惡性不輕，讓被害人受有相當大的驚恐，內心受創頗深。