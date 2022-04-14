爭「動員戡亂時期」33筆政治檔案 國民黨一審敗訴

司法詢問員制度從倡議到進入《性侵害犯罪防治法》立法落實，至今已將近六年，對於司法實務而言，隨著個案累積，慢慢可以看到制度的輪廓與效用，而參與該制度運作第一線的司法實務工作者，包括警察、檢察官和法官這端，以及擔任最多司法詢問員角色的社工，都在互相磨合出能讓案件順利處理的SOP。

2022-04-14 14:48