爭「動員戡亂時期」33筆政治檔案 國民黨一審敗訴
行政院促進轉型正義委員會依促轉條例規定，處分國民黨將「二二八事件」等動員戡亂時期33筆有關政治檔案資料移轉國有，國民黨提告要求撤銷行政處分，台北高等行政法院審理，今天判決國民黨敗訴。可上訴。
據了解，促轉會所審定的33筆「二二八」檔案中，其中有「中央當局對台灣二二八事件之反應與措施」等文資，文件提及「主席重視台灣事件派白崇禧前往調查，台行政組織變更陳儀將被調回」等史料。
此外，還有包括「台灣謝雪紅處分案」檔案與中監會及中組部有關，「蔣渭川跨黨嫌疑案」檔案則與中監會、中執會、國防部有關等。
促轉會審定認為，相關檔案屬於國家級史料，屬於公有財，不應由國民黨獨占，經審定應收歸國有，不過，國民黨不服行政處分，訴願遭駁回後提行政訴訟。
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