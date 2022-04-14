228等33筆檔案收歸國有 國民黨不服興訟敗訴

促轉會審定國民黨有關228事件等33筆檔案為政治檔案要收歸國有，國民黨不服興訟請求撤銷。台北高等行政法院今天認定，促轉會原處分並無違誤，今天判國民黨敗訴。可上訴。

全案緣於，行政院促進轉型正義委員會民國108年5月3日表示，對於國民黨107年所通報檔案清冊，決議第1階段審定其中33筆為政治檔案並歸為國有，審定處分書已寄達國民黨，國民黨應於處分書送達30天內將相關檔案原件，移歸國家發展委員會檔案管理局。

根據促轉會提供資料，這33筆政治檔案包括中央當局對台灣二二八事件之反應與措施、台灣謝雪紅處分案、蔣渭川跨黨嫌疑案、台灣事變之真相、請將台灣省行政長官陳儀撤職查辦、中國國民黨戡亂建國總動員方案、總統代電劃定全國戒嚴地域案、台灣省政府委員兼主席魏道明任命案等。

此外，移轉的檔案文件均為紙本，作成於民國35至41年間，檔案局已建置符合檔案庫房設施基準的國家檔案庫房，以紙質類檔案為例，其典藏環境溫度全年維持在攝氏15度至25度，溼度為35%至55%，典藏環境達於國際標準。

國民黨不服這項處分，聲請停止執行並提起行政訴訟。聲請停止執行部分，法院認定33筆檔案移歸檔案局，檔案不會滅失，對國民黨利益影響非重大，國民黨也並未說明原處分執行有何「難以回復損害」及急迫權利保護必要情形，明顯與停止執行要件不符，裁定駁回確定。

本訴部分，經台北高等行政法院逾2年審理，今天宣判，認定國民黨請求撤銷原處分無理由，且促轉會做出原處分並無違誤，判國民黨敗訴。全案可上訴。