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12年前妙齡女遭硬上投河剩半具遺骸 國民法庭模擬審理

聯合報 / 記者曾健祐／台中即時報導

國民法官法明年1月1日上路，各地方法院接連舉辦國民參審「模擬法庭」，台中地方法院估計未來轄內符合國民法庭案件量全台最高，將原有法庭、辦公廳舍改造成2處供新制使用的國民法庭，其中第20法庭已完工亮相，今首度啟用並以12年前一起罕見強制性交致人羞忿自殺罪為題模擬審理。

台中地院行政庭長林源森指出，2023年國民法官法上路，會先以「故意犯罪因而發生死亡結果者」等案件適用，根據近年台中地院收案量估計1年約20件左右，2026年起再將「所犯最輕本刑為10年以上有期徒刑之罪」納入，符合相關要件等中院約1年有50多件。

院方除先將原本4樓第20法庭改裝，內部法台上3名職業法官、6名國民法官及2名備位國民法官，也同樣設辯護人席、公訴檢察官席等，底下則有50多席旁聽席，後方則有休息室、評議室。

台中地院因國民法庭使用需求量高，目前另一處國民法庭以4樓原有的行政辦公事打通改建，預計完工後規模更寬敞，旁聽設有100多席座位。

今天第20法庭改造亮相同時舉辦模擬法庭，由合議庭審判長柯志民、陪席法官陳昱翔，受命法官王怡蓁與6名國民法官承審，台中地檢署由公訴檢察官林明誼、陳隆翔，何建寬對應，選題則是過去1件強制性交致人羞忿自殺罪案。

該案是2010年梁姓女子因自卑為博取簡姓男友歡心，梁誘騙22歲年輕女網友給簡認識，簡朝她強吻硬上還說「妳整夜不給我，我就是硬要」，女網友遇害身心受創，留下遺書、對話紀錄就失蹤，2個月後在高屏溪被發現她剩下半身骨骸，法院依強制性交致人羞忿自殺罪各判簡、梁15年、13年。

今模擬法庭上午選任後，下午即進入審理程序，因模擬該案簡男、梁女2名被告及辯護律師都採否認犯罪、為無罪答辯，主張親吻摸胸都是合意，沒有違反女子意願，也認為和她自殺無因果關係等。

公訴檢察官則要國民法官審酌，女子有無被違反意願、2名被告是否成立共同正犯，及女子自殺與被強制性交間有無因果關係等，在今、明2天審理過程會提示證據、交互詰問，預計該場模擬法庭明下午3點15分宣判。

台中地院改裝後的國民法庭今亮相，同時舉辦模擬法庭。記者曾健祐／攝影
台中地院改裝後的國民法庭今亮相，同時舉辦模擬法庭。記者曾健祐／攝影
台中地院改裝後的國民法庭今亮相，同時舉辦模擬法庭。記者曾健祐／攝影
台中地院改裝後的國民法庭今亮相，同時舉辦模擬法庭。記者曾健祐／攝影
國民法庭內的評議室。記者曾健祐／攝影
國民法庭內的評議室。記者曾健祐／攝影

國民法官 檢察官

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