藍委追「三中案」 邢泰釗：偵辦馬英九有絕對正當性

檢察總長被提名人、台灣高檢署檢察長邢泰釗今天在立法院接受人事審查，藍委認為邢的法律專業雖佳，但政治性格太高，追問前總統馬英九所涉的「三中案」是否政治辦案？邢泰釗明確回應，「偵辦馬英九有絕對正當性」 。

立法院司法及法制委員會今天排審邢泰釗檢察總長提名審查會，邢任台北地檢署檢察長時主導「三中案」偵查，案子一審判無罪，上訴二審，蒞庭業務又由邢泰釗任檢察長的台高檢負責，邢與「三中案」有不解之緣，人與案，成審查焦點。

立委鄭麗文說，邢創下「邢泰釗路線」升官模式，破例從一審、二審再直升三審檢察總長，雖對邢的專業不懷疑，但質疑邢具高度政治性；她說，邢過去從高雄地檢署調去金門高分檢，被質疑辦馬英九是政治追殺、公報私仇。

立委曾銘宗表示，邢泰釗辦「三中案」有人說政黨傾向十分明顯；立委翁重鈞認為邢辦了「三中案」後就官運亨通。

邢泰釗表示，他12年前派任高雄地檢署檢察長，是在國民黨執政時受拔擢，且「在金門時，是我最愉快的時光」；「三中案」由許多檢察官基於法律確信才重啟偵辦，檢察官自中投前總經理汪海清處搜獲錄音光碟，發覺馬英九涉嫌背信。

邢說，因檢察官偵辦「三中案」讓國庫收回24億元的犯罪不法所得，「三中案」有暴利進入私囊，「偵辦馬英九有絕對的正當性」。

邢泰釗說，偵辦「三中案」讓中影返還國庫9.5億元，中影原有包括「梅花」、「八百壯士」、「飲食男女」、「人間四月天」等330部優質國片的版權，但三中交易時都讓馬英九無償贈予他人，造成黨產損失。