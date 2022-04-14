檢察總長人事案 邢泰釗：偵查獨立不受外界影響

檢察總長被提名人邢泰釗今天說，偵查獨立不受外界影響，是檢察官天職，他一定做到；針對立委質疑如何頂住政治壓力，邢泰釗說，絕對超然公正執法，部分報導與事實有落差。

立法院司法法制、內政2委員會上午聯席審查檢察總長被提名人的人事案，獲提名檢察總長的台灣高等檢察署檢察長邢泰釗提出口頭報告，並接受立委質詢。

國民黨立委鄭麗文質詢時說，邢泰釗是史上最高度爭議的檢察總長人選，外界更批評有所謂「邢泰釗路線」，包括重啟偵辦三中案、私菸案、303大停電案都引發爭議，讓人質疑有高度政治性。

鄭麗文還提到，外界質疑邢泰釗當年被時任法務部長馬英九調到金門，才挾怨報復重啟三中案；邢泰釗回應，在金門服務是一生最愉快的時光，相信承辦三中案的檢察官是基於確信，而重啟調查最重要的是汪海清的錄音帶。

鄭麗文並質疑，邢泰釗在303大停電案中說要注意反社會份子，是否是向高層邀功，未來要如何確保檢察官獨立、中立，又要如何頂得住政治壓力。

邢泰釗說，絕對超然公正執法，關於303大停電案，媒體報導與事實有落差，他從沒說過是國安問題、恐怖份子，也沒有就303大停電案發言，報導中沒有時間、地點，而是透過假設性問題，不知前因後果而斷章取義。

國民黨立委李德維則要求邢泰釗就任後公開宣布謹守憲法分際，不向總統報告個案，與總統接觸僅限於公務、公開場合；邢泰釗則回應，偵查獨立不受外界影響，是檢察官天職，一定會做到。

李德維還問是否支持恢復特偵組，邢泰釗說，對於設置獨立檢察機關應充分研議，如何設置及設置在何層級都可以再研究，在大家都可以接受的情況下，是可以考慮的。

邢泰釗還說，台灣已經沒有人可以一手遮天，包括被告、被害人、律師、法官、媒體、學界、網路、全民都可以監督檢察官，檢察官內部也已民主化，沒有必要阿諛權勢，否則在檢察界內部會被排斥，希望外界對檢察官等司法界精英要有信心。

最高檢察署檢察總長江惠民任期將於5月7日屆滿，總統蔡英文3月31日提名邢泰釗為最高檢察署檢察總長，提名咨文送抵立法院，咨請立法院行使同意權。