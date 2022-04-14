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假金控公司坑殺借貸民眾 高市警掃蕩逮7嫌

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

周姓男子利用知名金控公司名義，成立「新Ｘ」、「國Ｘ」等財經公司，訛詐有借錢需求的民眾貸款，實際卻將借款申請資料送給當鋪業者核貸，若對方還不出錢，則率手下痛毆，有民眾借款百萬遭層層剝削，被周男等人追打，躲至派出所才逃劫，高雄市刑大獲報後，循線逮捕周男等7名犯嫌，依重利、詐欺等罪，移送高雄地檢署偵辦。

警方調查，周男（40歲）2020年起成立財經公司，名片以國內知名金控「新Ｘ」、「國Ｘ」等名義，打印襄理、經理等稱號，利用網路打廣告，佯稱可以協助「債務整合」、「代辦貸款」。

由於公司名義與知名金控雷同，讓不少急需借錢的民眾誤以為是旗下公司，找上周男等人協助借款，只是被害人上門後，即使沒有送件，也會被周男等要求支付諮詢費用，若有人申請借貸，周則將申請資料轉手給合作的當鋪業者，再收取核貸金額約15至30%不等佣金。

一名黃姓男子急需用錢，將土地質押借款200萬元，被周男等人東扣西扣，僅實拿160萬餘元，甚至有人貸款數萬元，實際到手金額僅數千元，若提出質疑，則遭周男等人出言恫嚇，由於借款簽立本票，使得被害人敢怒不敢言。

去年2月，警方展開偵辦，首波掃蕩後，周等人被依詐欺罪移送法辦，沒料案件還在偵辦中，周仍重操舊業，繼續放貸給被害人，警方清查後，粗估至少有30多人受害，被周男逼吐錢的金額，遠比借貸來的金額還要多。

高雄市刑大偵四隊接獲線報後，日前展開偵辦，帶回周男及旗下小弟等7人，查扣多部手機、電腦等證物，警方搜索時，還發現周擬定有教戰手冊，指導集團成員如何以話術包裝，訛詐被害人，粗估獲利至少數百萬元。

警方詢問後，認周男等人涉及詐欺、重利、組織犯罪條例等罪，警詢後依法移送高雄地檢署偵辦，並釐清有無更多人受害。

周男等人還備有教戰手冊，指導員工如何訛詐被害人。記者張議晨／攝影
周男等人還備有教戰手冊，指導員工如何訛詐被害人。記者張議晨／攝影
警方查扣多部手機及電腦等證物。記者張議晨／攝影
警方查扣多部手機及電腦等證物。記者張議晨／攝影
警方查扣多部手機及電腦等證物。記者張議晨／攝影
警方查扣多部手機及電腦等證物。記者張議晨／攝影
周男以國內知名金控公司名稱，成立財經公司，讓人誤以為是集團旗下公司之一，沒料誤入他們設好的圈套。記者張議晨／攝影
周男以國內知名金控公司名稱，成立財經公司，讓人誤以為是集團旗下公司之一，沒料誤入他們設好的圈套。記者張議晨／攝影

詐欺 當鋪 高雄市

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