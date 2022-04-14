瓜分市場！殯葬業者花百萬買凶 大溪老街狂轟同業10槍

桃園市殯葬業者簡學振不滿劉姓同業瓜分市場，花百萬元買通員工，裝GPS追蹤劉的去向，於大溪老街當眾朝劉連轟10槍，劉經急救撿回一命，一審判簡8年徒刑，案經上訴，台灣高等法院今駁回上訴，維持一審判決，處簡8年徒刑，可上訴。

簡身為禮儀天下企業社負責人，和劉的會場布置公司有業務市占率衝突，他2019年11月約定以100萬元作為代價，交付改造手槍、子彈，買通員工殺害劉，但員工因另案入獄服刑而未果。

簡之後與黃姓、陳姓員工共謀殺人，並陸續給付陳10萬元，出資由黃購買GPS裝在劉的車上追蹤；陳、黃2019年6月21日確認劉在大溪老街一帶，陳見劉現身，持槍衝上前近距離朝劉連開10槍，導致劉胸、腹多處中彈，包括肺部、腸子及右腿都被貫穿，一度敗血性休克，傷勢危急，緊急搶救撿回一命，陳犯後由黃開車接應，向警方自首。

一審審酌，簡因生意糾紛，夥同2名員工對劉行凶，甚至偷裝GPS追蹤劉的車輛，犯後否認犯行，態度不佳，依殺人未遂罪判簡8年、陳6年10月，另依違反槍砲彈藥刀械管制條例判黃5年2月徒刑，併科罰金6萬元。