公車司機大罵防疫乘客：漢奸、抓扒子 挨告賠3萬6千元

張姓公車司機2020年底，沒有即時處理「公車上乘客沒戴口罩吃東西」遭拍下執業登記證，不料，司機心生不滿，涉嫌大罵拍照的乘客黃姓女子「漢奸」、「走狗」、「抓扒子」黃女不堪受辱提告公然侮辱罪。張姓司機最後以3萬6千元和黃女和解、撤告，全案士林地方法院判決公訴不受理。

張姓司機駕駛63路公車，2020年底新冠肺炎國外疫情嚴重，國內已規定搭乘大眾運輸要配戴口罩，防疫小尖兵的黃女看到其他乘客沒戴口罩，還直接在車上飲食，立即反應給司機，但張姓司機沒有即時處理，黃女拿手機拍下司機的執業登記證。

判決指出，2020年12月25日上午9時許，張姓司機在不特定多數人得以共見共聞的公車上，罵「漢奸」、「走狗」、「抓扒子」侮辱黃女，足以貶損黃女人格，犯公然侮辱罪。