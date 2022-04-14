台中婦稱繼承英國鋼鐵大亨百億遺產 四處騙友得手670萬

台中吳姓婦人自稱前夫是英國籍塔塔鋼鐵倫敦冶金公司創辦人，過世後留給她上百億美金遺產，四處以繳納遺產稅為由騙錢，或自稱美籍機師未婚夫寄巨額現金包裹來台被查扣，需繳罰金、稅金等，共騙得670多萬元，法院以吳侵害他人財產，依7個詐欺及詐欺未遂判她4年2月，可上訴。

檢警調查，吳女2019年3月向馮姓友人佯稱自己繼承前夫百億美金遺產，要求馮借她110萬元繳納遺產稅，並打包票稱2天後就還她1200萬元，馮因而上當掏錢出借，未料吳卻遲遲不肯出面，經催討竟然才退還13萬4000元給她。

吳同年4月另向王姓友人自稱有買即將上櫃股票管道，還說未來將有「雙倍獲利」，又以同樣手法稱繼承前夫遺產要借錢繳遺產稅話術，前後向王騙了186萬多元。吳另向蔡姓、林姓及鄧姓友人，一再以繼承前夫遺產一詞，欺騙對方借錢之後以10倍奉還當報酬等，一共騙了近200萬元

吳再以臉書1名網友佯稱是自己美籍機師的未婚夫，她向魏姓友人騙稱，因未婚夫寄來200萬元美金快遞，在海關需補繳通關費、違反規定罰金及補超值稅，前後把魏騙得團團轉得手205萬元。

直到吳再把目標轉向1名黃姓男子時，黃得知是吳女慣用手法已有多人受害，假意配合要拿錢給她並約在台中高鐵站，實則通報警方埋伏，去年8月18日經警方逮捕執行附帶搜索。審理時，吳女部分坦承犯行，法院也傳訊多名被害人比對證詞，並有相關金流明細佐證。