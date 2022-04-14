「工地波神」控前男友偷5.2克拉鑽石 IG發這篇文有罪
有「工地女神」之稱的舒舒（現藝名曾恩琦，本名曾子芸）弄丟一只5.2克拉鑽戒，懷疑是飯店小開、簡姓前男友偷的，在IG限時動態PO出簡住處外觀、門牌、夜店影片等，標記「在夜店看到這個人要提防小心收好自己的財物」、「專門找有錢姊姊下手」，最高法院依她違反個人資料保護法判刑3月定讞。
簡和舒舒曾是男女朋友，2019年8月3日分手，但舒舒同年7月弄丟一只鑽戒，懷疑簡竊取鑽戒，心生怨恨，同年10月30日凌晨在IG限時動態刊登簡住處附近的餐廳招牌、公寓門牌和大門照片，再以簡在夜店的影片、照片作為背景。
舒舒在限時動態標記「各位如果在夜店看到這個人要提防小心收好自己的財物」、「專門找有錢姊姊下手」、「一起抓壞人」等語，指摘簡是專門在夜店竊取有錢女性財物的壞人。
簡報警提告，舒舒否認犯行，辯稱她鑽戒被偷而報案，警方採證結果出爐，她認為簡涉有重嫌，也表明要對簡提竊盜告訴，IG貼文只是單純文字敘述，目的只是提醒身處夜店女孩應注意自身安全，她沒有指名道姓，一般人無法從截圖資料、文字得知影射對象為簡。
法院認為，舒舒IG粉絲人數約有3萬7000人，並有1453人追蹤，而限時動態內容已揭露簡的個人資料，有關注舒舒IG帳號的朋友，都可以透過限時動態內容知道所指的人是簡，損及簡的名譽，確實已經違法，依違反個資法判刑3月定讞。
民事部分，簡稱自己沒有偷拿鑽戒，舒舒的言論已經侵害他的隱私權、名譽權，請求賠償100萬元；法院認定舒舒言論已侵害簡的權利，須負賠償責任，判舒舒應賠償簡22萬元，案件上訴高等法院審理中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言