「工地波神」控前男友偷5.2克拉鑽石 IG發這篇文有罪！

有「工地女神」之稱的舒舒（現藝名曾恩琦，本名曾子芸）弄丟一只5.2克拉鑽戒，懷疑是飯店小開、簡姓前男友偷的，在IG限時動態PO出簡住處外觀、門牌、夜店影片等，標記「在夜店看到這個人要提防小心收好自己的財物」、「專門找有錢姊姊下手」，最高法院依她違反個人資料保護法判刑3月定讞。

簡和舒舒曾是男女朋友，2019年8月3日分手，但舒舒同年7月弄丟一只鑽戒，懷疑簡竊取鑽戒，心生怨恨，同年10月30日凌晨在IG限時動態刊登簡住處附近的餐廳招牌、公寓門牌和大門照片，再以簡在夜店的影片、照片作為背景。

舒舒在限時動態標記「各位如果在夜店看到這個人要提防小心收好自己的財物」、「專門找有錢姊姊下手」、「一起抓壞人」等語，指摘簡是專門在夜店竊取有錢女性財物的壞人。

簡報警提告，舒舒否認犯行，辯稱她鑽戒被偷而報案，警方採證結果出爐，她認為簡涉有重嫌，也表明要對簡提竊盜告訴，IG貼文只是單純文字敘述，目的只是提醒身處夜店女孩應注意自身安全，她沒有指名道姓，一般人無法從截圖資料、文字得知影射對象為簡。

法院認為，舒舒IG粉絲人數約有3萬7000人，並有1453人追蹤，而限時動態內容已揭露簡的個人資料，有關注舒舒IG帳號的朋友，都可以透過限時動態內容知道所指的人是簡，損及簡的名譽，確實已經違法，依違反個資法判刑3月定讞。