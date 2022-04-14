夾娃娃卡洞伸手拿挨告 法院判無罪

桃園市傅姓、劉姓2名男子夾娃娃機店玩，見夾取的娃娃太大卡在出貨洞口，將手伸進洞內取物，竟挨告竊盜，但2人矢口否認，經桃園地院審理，才獲判無罪。全案可上訴。

判決指出，傅、劉2人前年10月某日到夾娃娃機店遊玩，相中廖姓男子擺設機台中的恐龍娃娃，花了大約400元將商品夾取，但物品卡在洞口，於是劉男將手伸進洞內取物，因此挨告竊盜。

審理時，傅男否認犯行，強調自己有花錢消費，將恐龍娃娃夾到洞口，且恐龍娃娃已無法透過正常遊玩方式夾取，按照常規，商品如果夾至取物洞口就歸消費者所有，劉男是出於好意幫他伸手進洞口拿。劉男也說，自己是依照慣例認為商品卡洞口時，所有權應歸消費者，才會幫忙取物。

廖男雖主張「卡洞」必須是商品卡在洞口正上方，本案的恐龍娃娃只有頭突出在洞口，不算「卡洞」，但法院調查恐龍娃娃已經呈現頭上腳下姿態卡在洞口，全身僅雙腳在洞外，如果不是娃娃體積太大，勢必會順利掉落，因此認傅、劉2人無竊盜主觀犯意。

法院再查，廖男的機台雖未標註「卡洞自取」，但也同樣未標註「卡洞不算」或「若商品卡洞須先連絡台主或場主」。此外，廖男雖有張貼聯絡方式的QR碼，但有註明聯絡時間為中午12時到凌晨0時，傅、劉2人是上午9時17分到夾娃娃機店玩，未必能與他取得聯繫。