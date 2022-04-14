國軍高雄總醫院13軍醫官收賄 最貪索賄184萬無罪改重判

國軍高雄總醫院岡山分院10多名軍醫官，被控利用職務之便在藥事審議時放水，收受藥商賄款，清查有13人涉賄，官階最大官拜上校，一審高雄地院依貪汙治罪條例，將13人判處1年9月至7年8個月不等有期徒刑，左營分院急診部主任鍾立民，因證據不足判無罪，但今高雄高分院宣判逆轉，鍾改重判8年6月，另多人認罪繳回犯罪所得，改輕判或緩刑。可上訴。

判決指出，杜政璋（前年11月退伍）2014年11月起在岡山分院擔任藥局主任，兼任藥品衛材審查委員，杜與藥商合謀，利用「國軍106-107 年度藥品聯標案」機會，將特定藥品列入君聯標案所需用藥品向內，每提報一項，就能收取1至3萬元不等賄款。

後來林姓、王姓等10名藥商（除林以外，9人緩起訴），為了解個別醫師開藥習慣與數量，進而請醫師提高藥商經銷藥品用量，請杜政璋利用職務，查到全院醫師每月藥品數量後，按月將用藥明細交給林男等人，總計交付10筆資料，索賄金額從2萬至18萬餘元不等。

不僅於此，另名張姓藥商、莊姓藥商（均為緩起訴）為了提高經銷藥品銷售量，找上任職左營分院的內科部主任蔡文正、左營分院急診部主任鍾立民、上校部主任湯旭南、中校科主任劉開璽、翁銘偉、林承志、喻興甯、黃其權（已退伍）、黃夢麟（已退伍）、徐嘉宏，及岡山分院中校科主任張朝杰、傅江輝（已退伍）、醫官高建仁等人合作。

這些藥商依據取得兩家醫院的每月用藥明細，計算藥品數量，將部份利潤交給蔡文正等岡山、左營兩分院13名軍醫官，每人索賄金額從17萬至184萬餘元不等。

高雄地方法院審理時，合議庭根據檢警提出的監聽譯文、查扣的電腦資料、行賄明細等檔案，以及林姓、張姓、莊姓藥商等人自白，詳細供述每月交付現金流程與細節，認定杜政璋等13名軍醫官收受賄款。

一審蔡文正原處7年3個月，今二審改判1年9月，緩刑5年；湯旭南7年5月，改判1年10月，緩刑5年；翁銘偉7年5月，改判1年11月，緩刑5年；黃夢麟7年6月，改判2年，緩刑5年；徐嘉宏7年3月，改判1年10月，緩刑5年；高建仁7年8月，改判3年11月；劉開璽7年6月，改判3年6月；林承志7年6月，改判3年8月；喻興寗7年8月，改判3年10月，杜政璋有期徒刑6年。

至於原審無罪的左營分院急診部主任鍾立民，一審否認索賄，法官認定他收賄罪證不足，判無罪，但二審逆轉翻盤，合議庭認定鍾收賄184萬元，改重判8年6月。