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影／還「靜」於民 中警封路稽查抓8違規車罰2萬
台中市第三警分局前晚規畫環、警、監聯合稽查，查獲8輛違規機車，取締噪音超標、改裝、拆除消音器等，總計開罰2萬100元，未來持續針對民眾反映噪音車輛常行駛區域或路段，規畫勤務加強巡邏查察，還給居民安寧的居住空間及用路人安全。
第三警分局表示，12日晚上協調環保局、監理站等權管單位，針對民眾常反映噪音車輛行駛路段，執行「環、警、監聯合稽查」專案勤務，因非法改裝噪音車輛易發生超速行駛，不僅嚴重影響用路人安全，更容易衍生治安問題。
警方將行經攔檢點的非法改裝噪音車輛，逐輛帶往環保局設置檢測站實地檢測，經由儀器設備檢測計有8輛不合格車輛，環保局現場即依噪音管制法第26條規定告發，共計將處2萬100元罰鍰，且後續仍將要求不合格車輛限期改善至複驗合格為止。
第三警分局長楊川呼籲，請車主切勿任意非法改裝車輛引擎、排氣管，警方執法無假期，將持續與環保局、監理站單位共同執行取締噪音改裝車聯合稽查工作，另針對民眾反映噪音車輛常行駛區域或路段，也將規畫勤務加強巡邏查察，主動攔查非法改裝噪音車輛，蒐證後通報環保機關，通知車主到案檢驗，還給居民安寧的居住空間及用路人安全。
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