邢泰釗：擬就冤錯案 成立跨級跨轄聯繫平台

檢察總長被提名人邢泰釗。記者曾吉松／攝影

檢察總長被提名人邢泰釗今天表示，如有機會擔任檢察總長，將加強最高檢針對國家安全等業務的督導功能，並就冤錯個案成立「跨級跨轄」縱向及橫向聯繫平台，以保障被告權益。

立法院司法法制、內政2委員會上午聯席審查檢察總長被提名人的人事案，獲提名檢察總長的台灣高等檢察署檢察長邢泰釗提出口頭報告，並接受質詢。

邢泰釗表示，檢察官兼有「法律守護者」與「公益代表人」雙重責任，國人寄予深切期望，面臨時代遽變，也亟需「維持」（Continuity）與「改變」（Change）。

他說，「維持」是指保持嚴格「自律」與「自制」優良傳統，「改變」則是與時俱進，呼應「以人民觀點出發，以人權保障為念」的司改期待。

邢泰釗說，如有機會擔任檢察總長，將秉持「有溫度的司法」、「堅持司法獨立性」、「保持客觀義務」、「精進專業智能」4大方向。

邢泰釗表示，重點工作包括「持續精進檢察業務」，除持續精進深化最高檢督導掃黑、查賄、肅貪的業務，對於國家安全、金融犯罪、資通犯罪等業務，也將由最高檢加強督導功能，強化各檢察機關偵查效能。

至於有罪確定案件審查業務部分，邢泰釗說，將持續督導所屬逐一檢視相關卷證，如果發現足以動搖原確定判決之具體新事實、新證據，也將適時協助所屬為受判決人利益提出救濟。

邢泰釗指出，重點工作還包括「加強各機關協調與整合，因應新時代新型態犯罪」、「適時統一檢察機關適用法律的標準」、「積極發揮國家最高檢察機關的功能」、「繼續落實並強化非常上訴功能」，持續積極發掘並蒐集一、二審見解歧異的判決。

邢泰釗還表示，於110年3月曾為諸慶恩案聲請再審，深感冤錯個案的平反，亟需各級檢察機關「跨級跨轄」團隊齊力，研議未來就冤錯個案成立「跨級跨轄」縱向及橫向聯繫平台，統合檢察機關量能，適時結合非常上訴與再審不同救濟途徑，分從法律與事實層面進行糾錯，以保障被告權益。

邢泰釗最後表示，如有機會擔任檢察總長職務，將臨深履薄，全力以赴，與全國檢察官共同努力，不負國人託付。

最高檢察署檢察總長江惠民任期將於5月7日屆滿，總統蔡英文3月31日提名邢泰釗為最高檢察署檢察總長，提名咨文送抵立法院，咨請立法院行使同意權。