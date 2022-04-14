遭留言辱罵…台南議員求償20萬 新竹男網友下場出爐

台南市長黃偉哲去年初在臉書貼文「落羽松紅了，男朋友的臉就綠了」宣傳六甲落羽松美景，時代力量台南市議員林易瑩發文質疑黃是在開性別刻板印象的玩笑，未料引來新竹一名顏姓男網友留言辱罵林「智障超譯的女表子」。林易瑩不堪遭辱提告妨害名譽並提起民事損害賠償反擊，求償精神慰撫金20萬元，新竹地院民事判決出爐，判顏男要賠償林易瑩5萬元。

事件起源在去年1月，黃偉哲為了宣傳台南六甲的落羽松美景，在臉書發文寫道「落羽松紅了，男朋友的臉就綠了，因為周末又不能宅在家打PS5，得去拍照啦～」等內容。林易瑩見狀在臉書發文強調理解市長以詼諧方式宣傳景點，但認為這樣的宣傳手法是在加深女性為他人附屬品，質疑臉書內容不妥，「性別刻板印象的玩笑真的不好笑」。

黃偉哲對此回應尊重議員的想法，臉書文宣沒有性別物化的意思，不過林易瑩當時的臉書貼文引發網友一番論戰，甚至有網友在下方留言「智障超譯的女表子」，林易瑩憤而提告該名顏姓網友，新竹地院審理刑事部分，去年依公然侮辱罪判處2千元，並認定事證明確駁回顏的上訴。

民事部分，林易瑩也因妨害名譽案件提起附帶民事請求損害賠償，主張「智障超譯的女表子」等文字貶損其名譽，使她感到莫大的侮辱，依民法侵權行為法律關係請求被告支付精神慰撫金20萬元等語。

挨告的顏姓男子主張自己沒有犯意，且證據不足、議員請求金額過高，也認為議員提告前完全沒有任何溝通，先前的刑事判決也判的很輕、提告基礎不扎實等。

新竹地院審理認為，顏姓男子在不特定人得以共見共聞的網路社群平台留言辱罵「智障超譯的女表子」等文字，實則以「婊子」之意辱罵原告，客觀上顯有輕蔑、鄙視原告人格之意，足使原告於心理上感覺難堪、不快，有貶抑原告人格特質及影響社會上對於原告個人人格之評價，堪認已侵害原告之名譽權，並致原告精神上受有相當之痛苦，准許賠償精神慰撫金。