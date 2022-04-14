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台南香蕉園堆紡織廠下腳料辯改善土壤 巿府裁處並送辦

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導

台南市六甲區工研路旁一處香蕉園遭堆置大量棉花類廢棄物案，行為人辯稱是在堆肥、改善土壤，農業局初判不符合農業使用，已違反都市計畫法，將移請都發局裁處，罰款金額6至30萬元，並恢復原狀。

台南社大上月接獲檢舉，工研院六甲院區附近一處香蕉園被棄置大量廢棄物，社大環境小組召集人黃煥彰前往了解，棄置的數量數百包，疑似棉花類東西，有些太空包外頭寫著聚酯棉，因沒有腐化現象，疑非天然棉，而是人工纖維類或其他種類廢棄物，向台南地檢署檢舉。

經環保局追查，找到土地承租人，辯稱所堆置的是棉花，為紡織公司下腳料，屬於成品，非廢棄物，是用來堆肥，改善土壤。為了確認是否為棉花，及棉花是否可堆肥及改善土壤，昨行文農業局做後續處置。

農業局初判，行為人大量堆置等作法不符合農業使用，應該處位於都市計畫內，已違反都市計畫法，將移都發局裁處。另環保局認為行為人違反事業廢棄物清理法，將函送台南地檢署偵辦，追查這些廢棄物從工廠到農地的程序是否違法。

黃煥彰表示，從空照資料顯示，該香蕉園在2019年就有堆置這些廢棄物，最近數量增多，就常理而言，堆肥有一定的程序與做法，任意把一綑綑的廢棄物放置在蕉園內如何堆肥？期待能趕快恢復原狀。

台南市六甲區工研路旁一處香蕉園被放置大量疑似棉花類的廢棄物，行為人辯稱是堆肥。圖／台南社大提供
台南市六甲區工研路旁一處香蕉園被放置大量疑似棉花類的廢棄物，行為人辯稱是堆肥。圖／台南社大提供
台南市六甲區工研路旁一處香蕉園被放置大量疑似棉花類的廢棄物，行為人辯稱是堆肥。圖／台南社大提供
台南市六甲區工研路旁一處香蕉園被放置大量疑似棉花類的廢棄物，行為人辯稱是堆肥。圖／台南社大提供

廢棄物 台南 香蕉

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