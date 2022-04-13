王令麟獄政案掀監獄怪象 副典獄長收大紅包稱禮尚往來

東森集團總裁王令麟被控行賄台北監獄前副典獄長蘇清俊等獄官，扯出獄政史上最大貪瀆弊案，其中蘇、王各被依貪汙治罪條例判16、2年2月徒刑。案經上訴，台灣高等法院今傳涉收賄的台中監獄前副典獄長趙崇智、行賄的男子羅為德，兩人都辯無罪。法官問趙何以收紅包、幫忙傳遞訊息，趙回答「對教化管理有幫助」。

台北地檢署起訴指出，因掏空案入監獄服刑的王令麟，透過女心腹胡曉菁向獄官行賄，蘇清俊被收買後，囑咐部屬帶王參觀各個教區工場，以副首長職權規畫專用圖書管理室給王令麟使用；此外，王令麟經由胡曉菁行賄，胡女平時以干貝、水果禮品打點蘇清俊，蘇想去東森旗下的宜蘭海洋溫泉酒店度假，胡女即安排蘇與妻子住宿。

同案檢方起訴23名被告，也指控台中監獄前副典獄長趙崇智、宜蘭典獄長前吳載威等收受不正利益。趙2013年7月至2014年11月間擔任中監副典獄長，同案被告池燿廷委託趙照顧服刑中的友人「大頭文」，趙違反法務部矯正署所屬矯正機關管理人員服勤應行注意事項規定，居間替池與「大頭文」傳遞訊息、請示典獄長裁決是否核批大頭文的特別接見。當池詢問大頭文調外役監一事時，趙崇智答「盡量喬喬看」；檢方指池分4次交付趙14萬6千元財物。

高院今開庭時，趙崇智稱和池燿廷是十多年的朋友，這些錢是過年、中秋節的紅包。法官問「1個紅包7萬元很多欸！」趙回答曾資助池30萬元買房子，小孩過年也有包紅包，平時有送對方藝品、名產，這是「禮尚往來」。

趙崇智還說池耀廷買完房子後「賺了200萬」，但又說池沒賣房子，法官質疑「沒有賣哪叫賺？」律師連忙解釋「是增值啦！」

法官詢問趙身為副典獄長，可以幫忙收容人與外界傳遞訊息嗎？趙竟回答「只要對收容人教化管理」，還說大頭文即將出獄，這樣對更生也有幫助。法官追問其他受刑人也有這樣的服務嗎？趙回答「有」，但卻說不出服務過哪些人來。

法官質疑是否有管道的人才能找得到趙崇智，一般老百姓沒辦法做到。法官再問趙如何結識池耀廷？趙答1999年間透過朋友認識，而池「後來有進台北監獄服刑」，他當時擔任戒護科科長。趙還澄清「盡量喬喬看」一語是「婉拒」之意，不是應允。