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知名女刺青師抄襲「鳶尾花」 涉違反著作權遭起訴

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導

台北地檢調查，原告提供的刺青原創性具有美術創作，認定張、翁未經告訴人同意重製及公開展示他人創作，今依違反著作權法起訴2人。圖／本報資料照
台北地檢調查，原告提供的刺青原創性具有美術創作，認定張、翁未經告訴人同意重製及公開展示他人創作，今依違反著作權法起訴2人。圖／本報資料照
台北市西門町知名張姓女刺青師，將自己與兒子的4張刺青作品上網宣傳，事後被另2名刺青師提告抄襲；台北地檢調查，原告提供的刺青原創性具有美術創作，認定張、翁未經告訴人同意重製及公開展示他人創作，今依違反著作權法起訴2人。

張女的刺青店位於西門町「刺青街」附近，張女前年陸續上傳與兒子的刺青作品到臉書及IG，包括「藍紫色彼岸花」、「紅色彼岸花」、「鳶尾花」及「曼陀羅」4張照片；「紅彼岸花」是張女幫1名男顧客刺在後頸下的作品，另3張是翁男替3名顧客刺青的圖樣。4張作品上傳後，分別遭盧姓與郭姓2名女刺青師提告侵權。

起訴指出，盧女在2018年11月至2020年5月間，分別上傳「紅色彼岸花」、「藍紫色彼岸花」、「鳶尾花」3張刺青創作，郭女則在前年2月29日上傳「曼陀羅」。

2名女刺青師將4張創作照片上傳網路的時間點，比張氏母子2人還早，張氏女母子偵訊時供稱，上傳的作品為原創，花草類的作品靈感隨處可得，曼陀羅的幾何圖樣可以從宮廷復古巴洛克風格中取得，否認抄襲。

檢方比對盧、郭提供的原創著作，發現張氏母子2人的作品，無論是構圖、顏色及刺青位置，都與盧、郭作品有高度相似，特別是花朵轉折等細節部分，皆與原創作品相同，認定抄襲事證明確。

刺青 抄襲 西門町

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