筆攻法務部受罰！受害檢：他「作勢」小便攔阻官員上班

男子陳鐵城在台北司法特區流連、舉布條「筆攻」法務部長蔡清祥、台灣高檢署主任檢察官陳宏達，依法裁罰4000元；陳宏達今天說，司法同仁案牘勞形，他不輕易興訟，但支持嚴正執法，還百姓安居樂業的環境。

陳宏達引佛經「塵唾自污」說明對案子的看法：「惡人害賢者，猶仰天而唾，唾不至天，還從己墮；逆風揚塵，塵不至彼，還坌己身。賢不可毀，禍必滅己。」

陳宏達說，他與陳鐵城素昧平生、毫無瓜葛，並未承辦陳鐵城涉訟案件，此生亦從未關說、關切、插手他人任何司法案件，君子坦蕩蕩，真金不怕火煉。

陳宏達說，陳鐵城因連襟間的案件受判，洩憤牽扯於無關之他人，不改往昔對於善良百姓、商家的惡習及套路，每日惡形惡狀前來法務部、司法院謾駡、咆哮叫陣、騷擾滋事，以為藉此可以混淆社會視聽，遂其歹念。

陳宏達表示，陳鐵城其間穿著麻衣、書寫「狗雜種」等穢言、自備紅色火龍果砸自己的頭，營造鮮血淋漓各種被害假象，甚至在法務部大門前作勢要小便、攔阻官員上班，惡意挑釁、羞辱、污蔑司法機關之意圖甚明，醜態百出，小丑行徑讓有識之士看破手腳。

陳宏達說，我國司法記者專業素養極高，明辨真偽善惡，不受其低級手段的操弄，陳鐵城自討無趣，無法得逞，等於是玩弄自己於股掌，變不出任何把戲。

陳宏達指出，他過去身兼法務部主秘、法醫所長等數職，公務繁重、分身乏術，被人無端冒犯、糟蹋，他一笑置之，不與陳鐵城一般見識，有感司法資源有限、司法同仁案牘勞形，不輕易興訟，無非與人為善，希望陳鐵城知所節制、懺悔反省。

不過，陳鐵城怙惡不悛，一再滋事，特此澄清說明這完全是虛捏、混淆社會視聽的假陳情、假訴求，更是嚴肅的不法行為。