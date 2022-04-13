違規改管車好吵！北市大同警祭「靜城專案」加強攔查

車輛改裝排氣管易製造巨大聲響，深夜疾駛常影響住居安寧，台北市大同警分局今年1至3月攔查違規改裝排氣管案245件，為有效防制改裝噪音車行駛，近日再度結合環保局及監理機關，執行「靜城專案」，2小時內攔查80輛車輛，開出3張限期檢驗通知單，呼籲駕駛人遵守車輛噪音管制措施。

警方說，台北市大同區有4座聯外橋樑，與新北市三重區接壤，與士林、中山、中正、萬華區相鄰，也鄰近交流道、轉運站、台北車站，尖峰時段車流量龐大，深夜仍常有汽機車在幹道中行駛。

由於部分駕駛人改裝排氣管容易製造巨大聲響，深夜行駛常影響民眾住居安寧，大同分局今年1月1日至3月31日間加強取締，攔查取締違規改裝排氣管245件，通報改裝噪音車輛26件，移請環保局通知車主限期檢驗。

為有效防制改裝噪音車輛，警方4月8日深夜10時至0時結合環保局、監理機關，共同執行「靜城專案」，針對機車改裝消音器、製造噪音破壞安寧者，主動攔查80輛車，開出3張限期檢驗通知單；噪音管制法規定，車輛經測量超過噪音管制標準，將處1800至3600元，並通知限期改善。