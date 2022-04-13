李㼈推廣戒菸好處多：有歐巴桑說我是真男人

本土劇男演員李㼈戒菸有成，今天提到戒菸好處多，表示拍攝公益短片、戲劇時曾有歐巴桑曉得他成功戒斷後，直拍著他說「你說戒就戒，是個真男人」，很得意。

李㼈2010年起參加法務部矯正署等機關所舉辦的戒菸加碼比賽，今天他在董氏基金會義工、國民健康署等官員陪同下，在法務部分享戒菸後的人生轉變。

李㼈說，以前每天起床總要吸上2根菸才清醒，現在起床後，直接神清氣爽，且抽菸會造成嗅覺、味覺變差，帶給他人困擾，小孩也嫌他渾身發臭，一年3萬多元的菸錢省下來後，可買禮物送給老婆、繳小孩子學費。

法務部今天與衛生福利部國民健康署、董氏基金會合辦「2022戒菸就贏比賽」宣傳記者會，李㼈、董氏基金會義工陳淑麗、國民健康署署長吳昭軍受邀與會。

法務部長蔡清祥說，為提升收容人戒菸意願，鼓勵收容人雖短暫失去自由，仍可透過參與戒菸比賽找回健康的自主權，讓家人感受正向轉變的決心。

吳昭軍表示，法務部矯正機關設置無菸工場協助收容人戒菸，希望透過親情關懷，幫助收容人戰勝菸癮。