鹿草鄉長涉圖利遭約談 鴨母寮排水水環境工程傳弊案
嘉義縣鹿草鄉長楊秀玉及鄭姓建設課前課長、相關承辦人員等6人，遭檢舉涉及鴨母寮排水水環境改善計畫工程圖利，檢調經1年多調查蒐證，檢察官上午指揮嘉縣調查站，兵分6路，搜索楊秀玉住家及鄉公所等6處地點，帶回楊秀玉等人偵辦，晚間將移送地檢署複訊。
民進黨籍曾任議員楊秀玉，年底2任鄉長任期屆滿，上午遭嘉縣調查站多組人員，到鄉公所及楊住家等地搜索，查扣大批資料，楊秀玉及鄭姓前建設課等人，遭檢舉涉及鴨母寮排水工程案圖利案。
據了解，其中有戶國有財產局地上物拆遷補助，因該平房被評估二樓房屋，補助160餘萬，疑圖利特定人士，獲利百萬元，楊秀玉等人被帶回調查站偵辦，否認檢舉指控。
鹿草鄉公所元月22日下午，舉辦鴨母寮排水水環境改善計畫工程開工典禮，鴨母寮為貫穿鹿草人口稠密地帶的重要排水溪流，因水質、生態嚴重，排洪功能無法應付瞬間強降雨流量，全長約842公尺，整治與改善工程浩大。
在立委蔡易餘、縣長翁章梁協助爭取下，2020年獲中央前瞻計畫水環境改善計畫經費5937.7萬，工程第1階段進行護岸穩固與美化，搭配形象公園的亮點設計，改善鹿草的門面與環境，達整體形象翻轉效果， 規畫設計向國有財產署申請無償撥用21筆國有土地，為不讓在地居民權益受損，規畫沿岸住戶損失救濟。
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