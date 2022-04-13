鹿草鄉長涉圖利遭約談 鴨母寮排水水環境工程傳弊案

嘉義縣鹿草鄉長楊秀玉及鄭姓建設課前課長、相關承辦人員等6人，遭檢舉涉及鴨母寮排水水環境改善計畫工程圖利，檢調經1年多調查蒐證，檢察官上午指揮嘉縣調查站，兵分6路，搜索楊秀玉住家及鄉公所等6處地點，帶回楊秀玉等人偵辦，晚間將移送地檢署複訊。

民進黨籍曾任議員楊秀玉，年底2任鄉長任期屆滿，上午遭嘉縣調查站多組人員，到鄉公所及楊住家等地搜索，查扣大批資料，楊秀玉及鄭姓前建設課等人，遭檢舉涉及鴨母寮排水工程案圖利案。

據了解，其中有戶國有財產局地上物拆遷補助，因該平房被評估二樓房屋，補助160餘萬，疑圖利特定人士，獲利百萬元，楊秀玉等人被帶回調查站偵辦，否認檢舉指控。

鹿草鄉公所元月22日下午，舉辦鴨母寮排水水環境改善計畫工程開工典禮，鴨母寮為貫穿鹿草人口稠密地帶的重要排水溪流，因水質、生態嚴重，排洪功能無法應付瞬間強降雨流量，全長約842公尺，整治與改善工程浩大。