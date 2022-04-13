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鹿草鄉長涉圖利遭約談 鴨母寮排水水環境工程傳弊案

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義縣鹿草鄉長楊秀玉及鄭姓建設課前課長、相關承辦人員等6人，遭檢舉涉及鴨母寮排水水環境改善計畫工程圖利，檢調經1年多調查蒐證，檢察官上午指揮嘉縣調查站，兵分6路，搜索楊秀玉住家及鄉公所等6處地點，帶回楊秀玉等人偵辦，晚間將移送地檢署複訊。

民進黨籍曾任議員楊秀玉，年底2任鄉長任期屆滿，上午遭嘉縣調查站多組人員，到鄉公所及楊住家等地搜索，查扣大批資料，楊秀玉及鄭姓前建設課等人，遭檢舉涉及鴨母寮排水工程案圖利案。

據了解，其中有戶國有財產局地上物拆遷補助，因該平房被評估二樓房屋，補助160餘萬，疑圖利特定人士，獲利百萬元，楊秀玉等人被帶回調查站偵辦，否認檢舉指控。

鹿草鄉公所元月22日下午，舉辦鴨母寮排水水環境改善計畫工程開工典禮，鴨母寮為貫穿鹿草人口稠密地帶的重要排水溪流，因水質、生態嚴重，排洪功能無法應付瞬間強降雨流量，全長約842公尺，整治與改善工程浩大。

在立委蔡易餘、縣長翁章梁協助爭取下，2020年獲中央前瞻計畫水環境改善計畫經費5937.7萬，工程第1階段進行護岸穩固與美化，搭配形象公園的亮點設計，改善鹿草的門面與環境，達整體形象翻轉效果， 規畫設計向國有財產署申請無償撥用21筆國有土地，為不讓在地居民權益受損，規畫沿岸住戶損失救濟。

嘉義縣鹿草鄉長楊秀玉遭檢舉涉及鴨母寮排水水環境改善計畫工程圖利。記者魯永明／翻攝
嘉義縣鹿草鄉長楊秀玉遭檢舉涉及鴨母寮排水水環境改善計畫工程圖利。記者魯永明／翻攝
鹿草鄉公所元月22日下午舉辦鴨母寮排水水環境改善計畫工程開工典禮。記者魯永明／翻攝
鹿草鄉公所元月22日下午舉辦鴨母寮排水水環境改善計畫工程開工典禮。記者魯永明／翻攝

民進黨 翁章梁

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