闗乎檢察大位 檢審委員改選邱智宏197票一雪前恥

影響檢察大位、主任檢察官晉階、檢察官考評的法務部檢察官人事審議委員會民選委員今天開票，台灣高檢署檢察官林宏松去年落選，二審「代表隊」懸缺，台高檢署檢察官邱智宏今天則以197票最高票扳回一城，一雪前恥。

檢察官人事審議委員會共有17人，由9名民選委員、8名官派委員所組成，民選委員連年改選，由於民意的聲量大於官方說法，是全國檢察人事布局的關鍵因素，檢察高層對他們的意見，從不輕視。

這次民選檢審委員改選共有10人報名角逐，應選9人，在各方派系勢力傾全力拉票之下，今天投票結果出爐。

當選民選檢審委員的包括台南地檢署的錢鴻明、桃園地檢署的呂象吾、新北地檢署的江祐丞、橋頭地檢署的顏郁山、台灣高檢署的邱智宏、嘉義地檢署的張建強、台北地檢署的黃正雄、台中地檢署的林宏昌、士林地檢署的陳彥章。

依票數來分析，當選的9名委員票數落在107票到197票之間，分布極平均，顯示選情拉鋸緊張。