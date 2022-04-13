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票選檢審委員結果 台高檢代表得最高票一雪前恥

中央社 / 台北13日電

檢察官人事審議委員會負責處理檢察官人事異動、懲處等事宜，下一屆民選委員有10人角逐9席，今天開票，台灣高檢署代表去年意外落選後，今年代表邱智宏197票成第一高票當選。

台灣高檢署參選代表多年來都是9名民選委員的「意見領袖」，去年參選代表、檢察官林宏松以104票意外落選，跌破眾人眼鏡。

高檢署今年派出邱智宏參選，並全力助選。票選結果今天下午出爐，邱智宏得到197票，一雪前恥。

9席當選，分別是第一高票的台灣高檢署檢察官邱智宏、第二高票是橋頭地檢署主任檢察官顏郁山（144票），其餘當選者分別為士林地檢署的陳彥章、新北地檢署的江祐丞、台北地檢署的黃正雄、桃園地檢署的呂象吾、台中地檢署的林宏昌、嘉義地檢署的張建強、台南地檢署的錢鴻明。

檢察官

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