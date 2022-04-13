男人留女人在房間過夜 女鄰看見罵「太騷了」判拘役

女子不滿男房客的女友一同留在房內，出言羞辱。情境示意圖。圖／Ingimage

張姓女子與人分租雅房，是同層蕭姓男房客的鄰居；蕭留女友在房內過夜，張女在走廊對被留宿的女人罵「太騷了」，依公然侮辱罪起訴；張女否認罵人「騷」，台北地方法院法官不採，判張女拘役20日，得易科罰金2萬元。可上訴。

張姓女子與蕭姓男子分別承租台北市中山區某5樓雅房，多人共用公共空間，她不滿蕭的游姓女友留宿在蕭的房間內，出言羞辱游女。

檢察官指控，2021年5月21日晚上9時許，張女在租屋處共用走廊，對游女稱「這裡不是HOTEL」、「年紀輕輕，該做的該玩的都玩了」、「太騷了」，游女提告，張女被訴，張女坦承與游女口角，否認犯罪。

張女辯稱，她沒有罵游女「騷」，且她是在住處，「沒有人可以管我」、「何況我也沒有指名道姓」。

法官查證蕭、林姓女證人的證詞，確認張女罵游女「太騷了」都是事實，證人沒有冒偽證罪的風險設詞誣陷張女，不採納張女辯解，認定她有罪。

判決說，張女貶損游女的人格，犯後否認犯行，飾詞狡辯，未與游女達成和解，依公然侮辱罪判張女拘役20日。