模仿蜘蛛人爬窗誤闖民宅 酒醉男獲緩起訴

黃姓男廚在租屋處喝醉酒，本想去超商買東西吃，離家後才發現沒帶鑰匙，竟學蜘蛛人從頂樓往下爬窗回家，卻誤闖鄰居家中，嚇得鄰居從睡夢中驚醒命黃離去，黃因此不慎從4樓高處摔落地面，身體多處骨折；台北地檢署今依侵入住宅罪給予黃緩起訴。

檢方調查，黃男去年12月6日，喝醉酒想下樓買東西吃，關上家門走到樓梯間，才想起忘了帶鑰匙，竟模仿蜘蛛人從5樓頂樓爬牆，打算從租處窗台進屋。

當時黃男認不出那個窗台才是他家，先誤闖進5樓婦人家中，見到房內有床立即躺下，把正在床上熟睡的婦人嚇醒，黃男被婦人驅趕後，隨即從房門離去，但離開後竟又走上頂樓，再度攀牆嘗試。

黃男從頂樓向下爬到4樓，卻誤爬進巴西籍男鄰居的陽台，對方擔心他失足墜樓，便讓他爬進屋內，從正門將他趕走。黃男竟再次從頂樓爬牆而下，又誤入隔壁女房客的窗台，嚇得女房客破口大罵，最終體力不支，從4樓窗邊失足墜地，造成全身多處骨折。