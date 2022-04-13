獨／台南法官放過「統派」爆政治口水 北院：醬才要罰啦

台灣人民共產黨林德旺等統派人士在烏山頭水庫日籍水利工程師八田與一銅像上戴五星旗口罩，依社會秩序維護法送辦，台南法官認屬言論自由不罰，爆政治口水；長期在法務部抗爭的男子陳鐵城移送法辦，台北法官裁定陳罰鍰4000元。

事實上，「林德旺案」、「陳鐵城案」都以社會秩序維護法第68條第2款查辦，法律規定，藉端滋擾住戶、工廠、公司行號、公共場所或公眾得出入之場所者，處3日以下拘留或新台幣1萬2000元以下罰鍰。

一樣移送兩樣情，不是台南地院柳營簡易庭法官徐安傑的裁定「特別」，而是台南市警麻豆分局的移送「有問題」；反觀台北地院審查陳鐵城，就認為台北市警中正一分局移送內涵正確，於是開罰。

徐安傑裁定林德旺不罰，視林德旺行為為言論自由的表現，應受憲法保障，另舉民進黨副秘書長林飛帆曾說「我們都是烏克蘭人」為例，認為就算林德旺「挺中」，還是不違法。

徐安傑甚至在「不罰裁定書」中引用經典著作「伏爾泰的朋友們」一書「我不同意你的觀點，但是我誓死捍衛你說話的權利」名句，從執法者眼光藉由案子為自由民主的真諦下駐腳，可惜還是觸動特定政治主張人士的神經。

北台灣部分，台北市警中正一分局移送說，陳鐵城2020年3月至2021年8月9日，每天上午7時在法務部大門口人行道上架設旗幟，以「阿諛奉承，道貌岸然」、「厚顏無恥、同流合汙」等字眼不實指控法務部長官、同仁干擾司法判決，並不時到法務部車道口咆哮，除影響民眾通行，也詆毀機關形象。

此外，陳鐵城2021年5月6日至2021年8月4日，扣除疫情三級警戒期，每天持續2到3小時在台北市博愛路人行道靜坐、懸掛旗幟、布條指摘法務部長蔡清祥、台灣高檢署主任檢察官陳宏達，以「閹人官僚、欺上瞞下」、「厚顏無恥、同流合汙」、「道貌岸然、狼裹羊皮」表示抗議，詆毀司法機關形象、影響社會觀瞻。

中正一分局認為，陳鐵城藉特定事端發揮，踰越合理範圍，移請法院依社會秩序維護法裁處。

台北地院裁定書指出，解釋、適用社會秩序維護法保護場所安寧秩序的同時，要一併衡量人民表意自由的維護，才符合憲法意旨，「藉端滋擾」應考慮行為人有沒有滋擾場所的本意，才能與憲法平衡。

陳鐵城警詢時聲稱遭受司法迫害，約5至6年前送資料到法務部，2020年5月在法務部大廳向部長下跪，部長回應要還他公道，後來補件被退件，才到法務部周邊陳情，他的陳情沒有脫序，不該受罰。

法官認為，依警方移送的部分蒐證照片，陳沒有攻擊人、沒有不理性舉動，也沒有車輛或人受阻，案卷中一部分不應處罰。