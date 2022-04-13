鄰居中庭吹整狗毛 男怒嗆：我袂放你煞 挨告恐嚇判無罪

新北市李姓男子因鄰居吳女多次在社區中庭吹整狗毛，和吳女、吳男發生爭執，過程中嗆傷「我袂放你煞」遭依恐嚇罪嫌起訴。士林地方法院認為，李男說這句話的用意代表「將循司法途徑釐清爭執」非惡害通知，應不致心生畏懼，判處無罪。檢方收判後，認為這句話明顯在講其手段，已上訴。

李男辯稱，吳女多次在社區中庭吹整狗毛，屢勸不聽，又一副趾高氣揚的樣子，導致太太精神幾乎崩潰，曾向吳女表示他的女兒有過敏性氣喘，請吳女不要在中庭吹整狗毛，但仍依然故我，才會爆發爭執，講出「我袂放你煞」這句話的目的是表示「將循司法途徑，要與2人訴訟釐清爭執」沒有加害或做任何不利行為。

法官指出，恐嚇罪不能僅節錄部分行為或隻字片語，斷章取義認定被告恐嚇，被害人是否心生畏懼，也應依照社會客觀經驗判斷，被告講的話是否為惡害通知，也須依照言詞的背景脈絡等全盤考量，不能僅有被害人片段認知就認為構成恐嚇罪。

錄音光碟顯示，2020年11月9日下午6時許，李男因吳女在社區中庭吹整狗毛，和吳男、吳男姪女吳女等2人發生爭執，李男說「我袂放你煞」隨後又在場的里長表達「因為之前我說一次兩次三次，講不聽，我一直問那個議員的律師」「真的是報警沒有用」「私領域...我一直舉證」「我要去民事法庭、民事訴訟」等語。

法官認為，言語脈絡中可見，李男對於吳女在社區中庭吹整犬隻致狗毛飛散一事相當困擾，向吳男和吳女抱怨、質問時說了「我袂放你煞」文意指的是「不會善罷甘休」「將不放棄繼續尋求其他法律途徑，甚至提出民事訴訟」不會輕易放棄的想法，非惡害通知。

法官指出，李男一再向環保局陳情，「我袂放你煞」這句話應是在強調，會持續針對「狗毛飛散汙染環境」爭議，採取合法途徑，無惡害通知，再加上在場的里長證稱，不記得雙方對罵，但口氣沒有溫和或理性，建議鄰居之間好好講，從旁觀者角度，這句話不致人心生畏怖。

法官認定，全案是鄰居失睦已久，導致發生紛爭言語反唇相激，未達恐嚇罪致生畏怖心程度，判處無罪。