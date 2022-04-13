替女友出氣 「煙火哥」潑糞還誣指對方確診下場慘了！

綽號「新店煙火哥」男子邱銘祥不滿藍姓女子和女友發生行車糾紛，2年來朝藍女潑灑糞水、逼車、放高空煙火，甚至廣發藍女是新冠肺炎陽姓確診者的傳單，藍女求償120萬元，台北地方法院判邱應賠償24萬元，可上訴。

邱因女友和藍女發生交通事故，因索討賠償醫藥費起糾紛，他多次出言騷擾蘭女，在大半夜施放高空煙火，被網友封為「新店煙火哥」。

藍女提告主張，邱去年5月17日在新店趁四下無人之際，駕車散布藍女姓名、地址的傳單，內容誣指藍女「防疫破口（新店人請注意），此個案為新店人本身隱瞞確診，在110年5月14日於醫院檢查自費快篩後陽性」。

邱去年2月1日晚間8點40分，看見藍女走在路上，尾隨後持裝有糞水等穢物朝藍女丟擲，潑灑全身，又在藍女居住社區LINE群組留言，「剛剛有人掉在糞坑，不知道有沒有人看到、有看到記得跟別人分享，實在太好笑了」等語。

邱去年4月12日上午7時許，見藍女搭兒子的車去上班，他也駕車尾隨，沿途多次以超車、驟降車速等方式逼車，且不斷叫囂藍女的名字、朝車輛丟擲不明物品。

藍女指出，邱騷擾行為持續2年之久，導致她生活、工作嚴重受影響，精神也受有莫大創傷，要求邱賠償120萬元。

邱反駁，藍女擔任公職期間正常工作，甚至還傳訊息恐嚇他「信不信我玩死你，告就告死你」、「我在立法院上班你玩得過我嗎」、「先讓警察搞你，後面還會有我很多兄弟搞你跟你家人」，可見藍女沒有因為他的行為受到損害。