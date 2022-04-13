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替女友出氣 「煙火哥」潑糞還誣指對方確診下場慘了！
綽號「新店煙火哥」男子邱銘祥不滿藍姓女子和女友發生行車糾紛，2年來朝藍女潑灑糞水、逼車、放高空煙火，甚至廣發藍女是新冠肺炎陽姓確診者的傳單，藍女求償120萬元，台北地方法院判邱應賠償24萬元，可上訴。
邱因女友和藍女發生交通事故，因索討賠償醫藥費起糾紛，他多次出言騷擾蘭女，在大半夜施放高空煙火，被網友封為「新店煙火哥」。
藍女提告主張，邱去年5月17日在新店趁四下無人之際，駕車散布藍女姓名、地址的傳單，內容誣指藍女「防疫破口（新店人請注意），此個案為新店人本身隱瞞確診，在110年5月14日於醫院檢查自費快篩後陽性」。
邱去年2月1日晚間8點40分，看見藍女走在路上，尾隨後持裝有糞水等穢物朝藍女丟擲，潑灑全身，又在藍女居住社區LINE群組留言，「剛剛有人掉在糞坑，不知道有沒有人看到、有看到記得跟別人分享，實在太好笑了」等語。
邱去年4月12日上午7時許，見藍女搭兒子的車去上班，他也駕車尾隨，沿途多次以超車、驟降車速等方式逼車，且不斷叫囂藍女的名字、朝車輛丟擲不明物品。
藍女指出，邱騷擾行為持續2年之久，導致她生活、工作嚴重受影響，精神也受有莫大創傷，要求邱賠償120萬元。
邱反駁，藍女擔任公職期間正常工作，甚至還傳訊息恐嚇他「信不信我玩死你，告就告死你」、「我在立法院上班你玩得過我嗎」、「先讓警察搞你，後面還會有我很多兄弟搞你跟你家人」，可見藍女沒有因為他的行為受到損害。
法院認為，邱刑事部分被依散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之不實訊息罪、強暴侮辱罪，強制罪判刑10月，認定邱確實有騷擾行為，審酌犯罪情節和雙方學經歷、資力等，藍女因邱的行為而患有焦慮、憂鬱症，判邱應賠償24萬元。
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