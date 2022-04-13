為八田與一戴口罩台灣共產黨判不罰 台南警局提抗告

台灣人民共產黨總理林德旺等3人去年前往烏山頭水庫八田與一紀念園區，為銅像戴上印有五星旗紅色口罩，發表「新冠肺炎不要給日本、美國病毒傳染給台灣，日本人滾回去…」等言論後上傳臉書，警方認違反社維法送辦，柳營簡易庭以言論自由受保障裁定不罰，市警局今天認依法行使職權，提起抗告。

市警局指出，憲法保障言論自由及人性尊嚴，但如果人人都能在公共場所，對於應受到尊重的銅像，做出違反社會秩序的舉動，顯已使他人對於穩定平靜的社會秩序感到不安與惶恐，也讓社會秩序存於不穩定的狀態，顯然已經逾越一般社會大眾觀念中，所能容許的合理範圍 ，甚至造成族群對立；此外公共場所的設施，應該受到良善的管理跟保護，不容任何人藉端滋擾。

市警局認為，對於不法行為，絕不能輕縱助長，必須依法究責，否則國內還有許多其他銅像，可能遭到類似對待。警察對於維持社會秩序，仍須秉持行政中立的立場，依法行使職權， 否則將可能導致社會秩序紊亂，依法提起抗告。

警方調查，林德旺等3人去年2月1日下午3時，前往烏山頭水庫八田與一紀念園區，為銅像戴上印有五星旗圖樣紅色口罩，並發言稱：新冠肺炎不要給日本、美國病毒傳染給台灣、日本人滾回去及台灣是中國大陸的一部分等語，全程錄影後，由張姓男子將該影片上傳至其臉書，警方認林德旺等3人涉有違反社會秩序維護法中藉端滋擾公共場所的行為，移請柳營簡易庭裁定。

林德旺等3人辯稱，他們此舉是因為日本、台灣疫情嚴重，要強調口罩的重要性，是正面防疫宣傳等語。林等人未承認曾發表日本人滾回去及台灣是中國大陸的一部分等言論。