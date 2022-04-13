衰！顧客8月理髮討7月優惠 髮型師想補償仍挨告

桃園一名曾在韓國學習的髮型設計師，前年8月遭顧客指控根本不是韓國髮型師，理髮時也未提供廣告所說的餐點和振興券優惠，且在雙方發生爭執後在社群網站PO文人身攻擊，涉嫌詐欺和妨害名譽等罪，但他喊冤，提出自己在韓國沙龍的結業證書，經桃園地檢署調查，今天才獲不起訴處分。

髮型設計師除了挨告詐欺和妨害名譽，也因為拍攝完成後的髮型被控妨害秘密，但他否認犯行，提出自己在韓國沙龍學習的結業證明及美髮設計照片，強調自己真的去過韓國。

髮型師辯稱，自己曾問顧客要不要用餐，是顧客說不用，後來顧客結帳時提餐點一事，也有設法補償，但對方不講清楚該怎麼補償。另外，振興券優惠是前年7月活動，顧客雖然是7月預約，但是8月才到店內消費，有設法彌補，但也是對方自己說不要。

髮型師也說，拍照是為了紀錄自己理髮過程，未注意到鏡子裡有顧客正面，而社群網站上的照片是其他顧客，文章內容提到「遇到名副其實需要治療的人」也是在說別的事，與顧客無關。