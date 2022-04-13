跑馬拉松遭27公斤馬達從天而降砸頭 北市新工處賠927萬

陳姓男子5年前參加台北渣打公益馬拉松，經麥帥二橋下時，竟遭從天而降的馬達擊中，陳不僅腦震盪且多顆牙齒斷裂、頸椎滑脫，認知功能也出現障礙。台大醫院評估需長期追蹤，陳不滿台北市工務局新建工程處管理疏失，求償1073萬元。台北地方法院判新工處賠償915萬元，雙方皆上訴，台灣高等法院今判新工處共得賠927萬餘元。

陳2017年2月12日與妻子參加路跑，當時麥帥二橋上一部重達27公斤的馬達自10公尺高的橋面掉落，恰巧砸中陳的頭部，陳痛到暈倒。陳認為新工處疏於維護馬達設備，除求償醫藥費、精神慰撫金外，也因勞動能力減損40%，主張自2017年2月12日起至他屆滿65歲為止，應賠償748萬元的工作損失。

新工處否認管理有疏漏，不認為陳因事故而有甲狀腺出血囊腫、功能性失憶、認知功能障礙等傷害，且他接受治療後已康復，不但回到原工作崗位，還參加各種馬拉松比賽，沒有理由請求勞動能力減損的損失。而慰撫金部分，新工處認為陳既已康復，就算要賠償，金額約10萬至20萬元足矣。

北院調查，新工處會同廠商會勘後，認定是因施工廠商勘查或修繕工作期間，將原放置於平台車中段無掉落之虞的馬達移至右段，並只以麻繩綑綁固定，再因麥帥二橋大量車流或重車經過，橋樑和平台車產生振動，導致馬達被震離平台車、往地面落下。