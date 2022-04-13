莽男與妻口角遷怒警察 吞妨害公務官司

桃園一名張姓男子去年6月與妻子發生口角，見警方到場處理並陪同妻子收拾衣物離家，心生不滿，先辱罵「勸和不勸離，就是你們這些王八蛋」，隨即又抄起身旁剪刀攻擊，造成員警受傷，今被桃園地檢署依妨害公務罪起訴。

起訴指出，張男為制止妻子離開，持剪刀與警方發生衝突，還將其中一名鄧姓警員壓制在長櫃冰箱上，造成鄧員後頸及左手無名指受傷、小指，所幸傷口不大，未造成生命危險，因此挨告妨害公務和殺人未遂等罪。

偵訊時，張男坦承襲警，但否認殺人未遂，辯稱當時是見太太要拿走錢包，自己身上沒錢，一時情急，想拿剪刀刺老婆，但警察拿警棍敲他的頭，才轉向攻擊警察。他表示，當時拿剪刀準備用力刺警察脖子，但還沒這樣做，馬上就被其他員警拉著手喝斥「不可以」，自己嚇了一跳，也就鬆手了。

訊後，檢方認定張男涉販侮辱公務員和傷害2罪，殺人未遂部分則評估鄧員傷勢不重，認為張男應無殺人的主觀犯意，如構成犯罪，行為也受妨害公務起訴效力所及，因此不另做不起訴處分。