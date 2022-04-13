少將遭控挪用加菜金判刑 花蓮高分檢發現新事證提再審

陸軍花東防衛指揮部前少將參謀長韓豫平，被控挪用2880元加菜金，遭高等法院花蓮分院判刑4年6月定讞。不過經由高等檢察署花蓮檢察分署訪談國防部後，發現當時的指揮官有加菜金分配核定權，認為該案無人受騙，僅核銷過程有瑕疵，在事實認定上有誤，因此決議再審，讓韓有機會洗刷清白。

2015年因花防部在漢光演習表現優異，獲頒加菜金2萬元，時任花防部少將參謀長韓豫平，與政戰主任等6人到海產餐廳餐敘。被告發席間有3位軍眷同桌，不具有軍人身分，不能使用加菜金，導致韓核銷餐費的2880元被控涉及貪汙罪，遭判4年半。韓豫平為此喊冤，指稱餐敘費用是指揮官核定，日前前往最高檢察署遞狀請求非常上訴。

花蓮高分檢今天召開記者會，說明韓豫平案再審原因。檢察官黃怡君表示，經檢察官訪談國防部主計局歲計處長、陸軍司令部主計處長、花防部主計人員，發現新事實及新證據。本案的加菜金在陸軍司令部發給花防部的時候，花防部已檢據核銷，換句話說，這筆錢在花防部就是一筆保管款，當時的花防部指揮官劉得金有最後權利金的分配權力。

黃怡君指出，韓豫平當時支付餐會時，指揮官都知情也核定經費，且指揮官有加菜金的分配權，花防部主計單位事實上沒有講話的餘地。原審判決認定韓使用詐術，致使花防部主計單位陷於錯誤，涉及貪汙罪，花蓮高分檢認為原審有誤，因此申請再審。

至於韓豫平知道加菜金不能使用在軍眷上，要求部屬偽造文書，在內部把餐會報結的部分，涉及偽造文書罪，經法院判決確定，這點沒有爭議。