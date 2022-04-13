衰！老飛官掛名遠航董事長4個月 自掏腰包代墊617萬稅款

遠東航空。聯合報系資料照 現年92歲前飛官林寶漳2008年被選任為遠東航空董事長，4個月後請辭，期間遠航未將扣繳的所得稅款繳納國庫，導致他被國稅局追稅，最終自行繳納747萬餘元稅款和滯納金等；林提告請求遠航返還代墊款，最高法院判遠航應給付564萬餘元確定。

林寶漳曾任戰機飛官30多年，參與過823砲戰等，他2008年1月代表遠航股東艾吉公司擔任遠航董事，並經選任為董事長，同年4月就辭任。

林寶漳提告主張，他僅是遠航名義上負責人，實際由總經理負責公司營運，而遠航在他任職期間未將扣繳的所得稅款繳納國庫，國稅局發函通知他補繳稅款617萬餘元和滯納金、利息、執行費130萬餘元，導致他拿自身財產繳納747萬餘元，扣除法院已判賠確定的52萬餘元，要求遠航再給付694萬餘元。

遠航反駁，林寶漳擔任董事長期間怠於監督，導致需支出稅款衍伸的滯納金、利息、執行費，並非公司造成的損害；再者，遠航已經法院裁准重整完成，林寶漳未申報重整債權，認為如今他請求權已消滅。

一、二審均判林寶漳勝訴，遠航應給付694萬元，被最高法院廢棄發回更審；台灣高等法院更一審認為，遠航財會人員本應扣繳稅款後繳納國庫，卻未繳付，導致林寶漳以自己財產代墊，確實受有損害，認為林寶漳請求遠航給付617萬餘元本稅有理由。

更一審指出，至於林請求130萬餘元滯納金、利息和執行費部分，林寶漳當時身為遠航負責任，受委任處理事務，若在期限內繳清扣繳稅款，就不會產生滯納金等額外費用，此部分可歸責於林，認為林請求無理由。