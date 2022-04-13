通緝女飛簷走壁連跨數間屋 不要命逃只因誤信友一句話
桃園市一名遭通緝女子日前騎車撞傷人未出庭，誤信友人以為要坐牢一年，因此始終未到庭；警方得知她藏身桃園區北新路一棟透天厝，昨天上門查緝，結果她竟從頂樓天台逃跑，無視離地10公尺連跨3棟樓，但後來仍被逮個正著，經員警說明實情後才終於認命，全案依法解送歸案。
桃園警分局指出，景福派出所員警張順棋及林沅萱昨天下午1時30分許獲報，稱因騎車撞傷人而被通緝的鄭姓女子（31歲）藏匿於北新路租屋處，循線前往查緝。
員警來到鄭女藏身的3樓高透天厝敲門，但屋內無人回應，只傳來急促的爬樓梯腳步聲，抬頭一看發現她竟由頂樓天台逃跑，且連續跨越3間房屋，均離地約10公尺，險象環生，最後躲進空屋內。
員警見該空屋一樓鐵門緊鎖，無法出入，且門口養狗，研判鄭女無法離開，便向鄰里借道，由空屋另一面直上樓頂，第一時間沒看到人，便大聲說「這裡過不去」作勢要離開，待躲藏在3樓房間內的鄭女準備查看時，埋伏在一旁的另一名員警馬上逮人。
員警詢問為何要生命冒險逃逸？鄭女說，朋友告訴她的案件須入獄一年，因不想被關所以拚命奔逃；員警則回，其實她只被判拘役20天，還可易科罰金，應是朋友故意嚇人，讓她當場傻眼，全案依法解送歸案。
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