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討法事費用未果 高雄宮廟女住持率信徒打死6旬男

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

高雄一家宮廟蔡姓女住持，不滿顧姓男子積欠法事費用等款項，今年1月夥同梁姓同居人、魏姓信徒等人將顧男押走，逼顧簽立本票未果，就拿著顧男提款卡到銀行領錢，之後3人見顧男傷重，還將人帶至鳳山臨海路一處公園丟包，顧男傷重不治，高雄地檢署偵結，今依殺人罪起訴蔡女、梁男、魏男等3人。

檢警調查，蔡女（56歲）不滿顧男（61歲）積欠法事、蓮花金等款項，頻頻向顧男追討，但顧男無力償還大筆欠款，今年1月5日下午，蔡女找來梁姓男友人（64歲）及魏姓男信徒（52歲），約出顧男到蔡女主持的宮廟談判。

但雙方在廟裡談不攏，蔡女等人持宮廟裡的棍棒、抓耙子等物品，頻頻歐打顧男，顧求饒稱「沒錢」，蔡女等人仍不滿，逼迫顧男簽下本票，一旁的魏男還起鬨「欠多少就還多少」，但顧不願就範，於是3人逼顧交出銀行提款卡與密碼。

隔天凌晨，蔡女再指示梁男、魏男拿著顧男的提款卡領錢，沒料兩張卡僅領出3000元，回到宮廟後，顧男因傷勢嚴重已經倒地，3人還是未將顧送醫，等到6日上午8時許，蔡女等人見顧男奄奄一息，於是夥同梁男等人將顧帶到鳳山區一處公園丟包。

當天上午路過民眾發現顧男重傷報警，警消到場時顧男已經斷氣，檢警相驗後認定顧男生前疑遭痛毆，調閱監視器畫面後鎖定行兇的蔡女等人，案發3小時就宣布偵破。

高雄地檢署偵辦時，3人僅坦承領錢，但否認痛毆顧男，但檢方根據宮廟其他信眾說法，認定顧生前在廟裡遭蔡女等人痛毆，導致他創傷性休克死亡，全案偵結，依殺人罪將3人起訴。

蔡姓女子（左）因顧姓男子欠下債務，找來梁姓、魏姓男子涉嫌痛毆顧男致死。記者張議晨／翻攝
蔡姓女子（左）因顧姓男子欠下債務，找來梁姓、魏姓男子涉嫌痛毆顧男致死。記者張議晨／翻攝

殺人 監視器

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