徐尚賢總部遭人撒冥紙、丟雞蛋 警方追查2名男子

有意參選鳳山市議員的徐尚賢競選總部今天凌晨遭不明人士撒冥紙、丟雞蛋，警方巡邏發現並調閱監視器，發現疑似兩人犯案。徐尚賢說，初步研判今天的情勢可能與兩黨民調初選有關，自從宣布參選以來威脅利誘不斷，相信沒有一個人可以接受撒冥紙、丟雞蛋行徑，將堅持參選到底，不會退縮。

一群深藍人士組成「民間鬥士」組織，發起人徐尚賢曾參與罷免高雄市議員黃捷活動，在罷捷投票失利後，今年初徐宣布以無黨籍身分參選鳳山區市議員。徐尚賢動作不斷，多次前往高市議會表達對疫苗、核食等公共政策不滿，上月跟台灣基進黨在高雄市歷史博物館發生衝突。

今天凌晨1點半左右，徐尚賢設在鳳山區中山東路的競選總部遭人撒冥紙、丟雞蛋，今早滿地冥紙、環境雜亂。鳳山警分局表示，今天上午7點50分，忠孝派出所巡邏員警發現徐的服務處滿是雞蛋、冥紙，通知徐後，調閱相關監錄系統畫面，發現凌晨2名男子乘轎車停在鳳山區中泰街，丟撒雞蛋、冥紙後，馬上上車逃逸，警方正追查2男子身分。