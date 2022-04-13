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徐尚賢總部遭人撒冥紙、丟雞蛋 警方追查2名男子
有意參選鳳山市議員的徐尚賢競選總部今天凌晨遭不明人士撒冥紙、丟雞蛋，警方巡邏發現並調閱監視器，發現疑似兩人犯案。徐尚賢說，初步研判今天的情勢可能與兩黨民調初選有關，自從宣布參選以來威脅利誘不斷，相信沒有一個人可以接受撒冥紙、丟雞蛋行徑，將堅持參選到底，不會退縮。
一群深藍人士組成「民間鬥士」組織，發起人徐尚賢曾參與罷免高雄市議員黃捷活動，在罷捷投票失利後，今年初徐宣布以無黨籍身分參選鳳山區市議員。徐尚賢動作不斷，多次前往高市議會表達對疫苗、核食等公共政策不滿，上月跟台灣基進黨在高雄市歷史博物館發生衝突。
今天凌晨1點半左右，徐尚賢設在鳳山區中山東路的競選總部遭人撒冥紙、丟雞蛋，今早滿地冥紙、環境雜亂。鳳山警分局表示，今天上午7點50分，忠孝派出所巡邏員警發現徐的服務處滿是雞蛋、冥紙，通知徐後，調閱相關監錄系統畫面，發現凌晨2名男子乘轎車停在鳳山區中泰街，丟撒雞蛋、冥紙後，馬上上車逃逸，警方正追查2男子身分。
徐尚賢說，今早接獲警方通知知道有人前往競選總部滋事，監視器有拍到兩人身影， 自從今年 一月一月宣布用無黨籍參選以來，外界威脅利誘沒有斷過，有黨內人士摸頭，建議他去別的選區，希望他不要參選以免影響其他人。此外，另有立場偏綠的人士在網路留言 ，並說「這樣下去會對你不利」 ，相信沒有一個人可以接受今天這樣灑冥紙、丟雞蛋行徑，無論外界如何，會堅持以無黨籍身分參選到底。
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