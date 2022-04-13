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刺2刀猛插再轉肉讓人歸西 辯「酒醉沒印象」判15年刑

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

工人陳仕景不滿遭胡姓男子罵「你算什麼咖」、「沒資格和我敬酒」，去年10月10日凌晨衝進桃園平鎮的小吃店，拿折疊刀刺胡心臟奪命，隨後跑到中壢的按摩店睡覺，警方2小時內逮人。桃園地方法院依殺人罪判陳15年徒刑，台灣高等法院今駁回上訴。

胡姓男子（45歲）當時和曾姓、吳姓和陳姓友人在南豐路的小吃店喝酒，陳仕景（46歲）恰巧路過，發現胡的小客車停在現場，拿甩棍進入店內攻擊，兩人扭打成一團。

其他友人勸架，驚見胡用手捧住胸口、面容痛苦，這才發現他胸口被陳用刀子刺穿，胡送醫搶救四十多分鐘仍不治。警方隨即逮獲陳，桃檢認為陳嫌疑重大，依殺人罪聲押。桃院10月11日上午裁定陳無保請回、限制住居，輿論譁然；桃檢認為陳涉犯殺人重罪，行凶後有棄車轉搭計程車前往養生館的舉動，顯見當時的意識狀況未達到「心神喪失或精神耗弱」程度，加上其有棄車前往他處的行為，有逃亡事實，提抗告。高院10月15日撤銷原裁定，發回桃院；桃院事後准押。

陳仕景聲稱依案發時的記憶，應是手持甩棍、榔頭「防身」，無殺人故意，為何變成折疊刀「實在沒印象」；案發後不是有意棄車，且當日已酒醉，無法自行開車，才改搭乘計程車到養生館。

桃院審理認定陳拿折疊刀猛力刺入胡姓男子胸膛後，即向右轉動並拔出部分刀身，再度刺入胡的胸膛，足見陳有殺人犯意。折疊刀刃長約11公分、刃寬約2.2公分，胡創徑深約7.5到11.5公分之間，陳下手猛烈。

桃院也調閱陳仕景的醫療紀錄，送請衛生福利部桃園療養院鑑定他犯案時的精神狀態，鑑定結果顯示他沒受精神症狀或精神疾患影響。因陳始終否認犯行，無視客觀證據，判他15年徒刑。

案經上訴，高院認為一審認事用法無違誤，量刑也妥適，因此駁回。本件得再上訴。

男子陳仕景去年10月10日拿折疊刀刺死胡姓男子，2小時後在中壢的按摩店遭警方逮捕。圖／聯合報系資料照
男子陳仕景去年10月10日拿折疊刀刺死胡姓男子，2小時後在中壢的按摩店遭警方逮捕。圖／聯合報系資料照

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