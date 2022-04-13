碩士論文抄襲案和解落幕 李眉蓁：謝謝大家關心

曾代表國民黨參選高雄市長補選的議員李眉蓁被控論文抄襲，橋頭地檢署依違反著作權法起訴，因雙方達成和解撤告，今天開庭取消。李眉蓁低調說，此事已經和解，謝謝大家關心。

2020年8月，高雄市前市長韓國瑜遭罷免，國民黨徵召市議員李眉蓁參與市長補選，競選期間遭人爆料，中山大學碩士論文涉嫌抄襲他人著作，後來遭校方撤銷碩士學位。雷姓碩士生提告，今年1月李眉蓁被橋頭地檢署依違反「著作權法」提起公訴。

「此事已經和解，謝謝大家關心」李眉蓁低調說，針對論文引起的風波不願再多回應，盼事件圓滿落幕。