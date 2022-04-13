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碩士論文抄襲案和解落幕 李眉蓁：謝謝大家關心

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導

曾代表國民黨參選高雄市長補選的議員李眉蓁被控論文抄襲，橋頭地檢署依違反著作權法起訴，因雙方達成和解撤告，今天開庭取消。李眉蓁低調說，此事已經和解，謝謝大家關心。

2020年8月，高雄市前市長韓國瑜遭罷免，國民黨徵召市議員李眉蓁參與市長補選，競選期間遭人爆料，中山大學碩士論文涉嫌抄襲他人著作，後來遭校方撤銷碩士學位。雷姓碩士生提告，今年1月李眉蓁被橋頭地檢署依違反「著作權法」提起公訴。

「此事已經和解，謝謝大家關心」李眉蓁低調說，針對論文引起的風波不願再多回應，盼事件圓滿落幕。

今年年底將進行高雄市議員選舉，國民黨預計提名36人，高市黨部今天起一連三天進行黨內登記，現任議員有優先提名保障。李眉蓁是左營、楠梓選區議員，因人口增加席次多一席，今年黨內新人輩出，競爭激烈，將舉辦黨內初選。

高雄市議員李眉蓁論文抄襲案達成和解，她僅簡單回應「謝謝大家關心」。圖／本報資料照
高雄市議員李眉蓁論文抄襲案達成和解，她僅簡單回應「謝謝大家關心」。圖／本報資料照

李眉蓁

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