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李眉蓁涉論文抄襲案 雙方開庭前和解、對方撤告

聯合報 / 記者陳玫伶徐白櫻／高雄即時報導

高雄市議員李眉蓁前年代表國民黨參與高雄市長補選，遭雷姓碩士生指控就讀中山大學大陸研究所時，碩論涉嫌抄襲，重挫選情，李眉蓁因此不敵當時對手陳其邁，橋頭地檢署依違反著作權法罪嫌起訴，原訂今天上午開庭，橋頭地方法院受理後送調解，作雙方達成和解，雷姓碩士生撤告，原定庭期也因此取消。

橋頭地檢署起訴書指出，李眉蓁就讀國立中山大學大陸研究所撰寫論文時，明知「兩岸經貿互動與台商投資之演變分析」是另一名雷姓學生民國89年間就讀國立台北大學公共行政暨政策研究所期間完成，是雷姓學生享有著作財產權的語文著作，李眉蓁未經雷的同意或授權，不得擅自重製、改作。

李眉蓁卻以重製、改作方式侵害他人著作權，97年7月前某日起，將雷的論文內容以逐字逐句重製方法，及選擇資料予以編排後加以改寫，撰寫為自己的碩士論文，侵害雷的著作財產權，事情爆發後中山大學做出撤銷學位處分，雷姓碩士生也向橋檢提出告訴，檢方今年1月依侵害他人著作權提起公訴。

因著作權法屬告訴乃論，檢方曾多次請雙方調解未果，橋院受理後再送調解，雙方昨天達成和解，雷姓碩士生在開庭前夕撤告，法院將此案判決公訴不受理。

國民黨高雄市議員李眉蓁涉嫌違反著作權法遭橋頭地檢署提起公訴，原定今天上午開庭，因雙方作達成和解，雷姓碩士生撤告，今天庭期取消。圖／本報資料照
國民黨高雄市議員李眉蓁涉嫌違反著作權法遭橋頭地檢署提起公訴，原定今天上午開庭，因雙方作達成和解，雷姓碩士生撤告，今天庭期取消。圖／本報資料照

李眉蓁 中山大學 高雄市

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