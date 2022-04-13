聽新聞
test
0:00 / 0:00

涉大甲媽搶轎衝突30萬交保 張安樂稱無保會打臉陳家欽

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導

統促黨總裁張安樂今晚步出彰化地檢署，說明他被檢察官諭知30萬元交保的心情。記者簡慧珍／攝影
統促黨總裁張安樂今晚步出彰化地檢署，說明他被檢察官諭知30萬元交保的心情。記者簡慧珍／攝影
大甲媽遶境隊伍南下途經彰化市發生搶轎衝突，造成四名員警掛彩。彰化地檢署今傳喚「白狼」張安樂出庭應訊說明當天情形，經過近5小時訊問，檢察官認為他涉犯妨害公務罪嫌疑重大，但無羈押的必要，諭知30萬元交保。張安樂步出地檢署，聲稱能感受檢察官「壓力很大」，如果無保請回，「不是打臉警政署長陳家欽、打臉彰化警分局分局長王國峯？」

彰化地檢署襄閱主任檢察官葉建成說，張嫌涉犯妨害公務，經檢察官訊問後，認犯罪嫌疑重大，惟無羈押之必要，諭知新台幣30萬元交保，涉組織犯罪一案仍需進一步調查。

統促黨總裁「白狼」張安樂下午5點50分走進地檢署偵查庭，先警詢，結束後他要求吃晚餐，飯後檢察官訊問，作出諭知交保的處分，律師通知張安樂的親屬帶著現金30萬元到地檢署辦理交保，張安樂晚間10點40分走出偵查庭。

經過近5小時訊問，張安樂並無倦態，神情自若走出彰化地檢署，並表示「檢察官受到很大的壓力，為什麼呢？事實上那天是警察暴力。」因為受害的統促黨黨員會提告，所以（警方）先醜化、羞辱統促黨受害黨員，然後，統促黨羸政黨部主委李家葳昨（4月11日）深夜20萬交保，榮譽主委吳金虎15萬元交保，今晚檢察官諭知他以30萬元交保，他聽到就笑了。

張安樂說，事情很簡單，如果按照道理講，他和統促黨黨員應該什麼事都沒有，陳家欽、王國峯要「弄」統促黨，因為他和統促黨黨員被醜化了，如果今天被飭回是打臉陳家欽、打臉王國峯，他可以理解（檢察官）受到很大壓力，「好吧，今天你（張安樂）30萬。」。

他表示，錄影畫面顯示都是無辜百姓被打，比美國白人警察打黑人還狠，「我們要求警方把那天所有視屏都拿出來，誰先動手？那天警察要打媽媽（張家葳），孩子推開警察要救媽媽是人之常情，統促黨會蒐證，警方也要毫無保留的提出錄影視屏，還原當天事情發生經過。

張安樂當場表演當天推擠衝突，質問今晚維持秩序和錄影蒐證的員警，「那天我這個距離…眼神看著她，就算教唆衝突嗎？我載3名女黨員同車，就算包圍警方嗎？天下有這種事情？」他強調，這是彰化警察局幹的事情。

「憑良心講，檢察官受到壓力很大，很難為。」張安樂強調，今天檢察官、在庭上詢問的警察態度都很好，那天看到台灣司法、警政素質優秀的一面，那天看到警察粗暴的一面；今天30萬元交保，他哈哈一笑，能看到台灣司法警政素質提升了，覺得還是很好。

統促黨總裁張安樂今晚步出彰化地檢署，說明他被檢察官諭知30萬元交保的心情。記者簡慧珍／攝影
統促黨總裁張安樂今晚步出彰化地檢署，說明他被檢察官諭知30萬元交保的心情。記者簡慧珍／攝影

張安樂 檢察官

延伸閱讀

大甲媽回鑾防暴力事件 主任檢察官進駐途經警分局

白狼張安樂控彰分局長組織犯罪 高分貝嗆警拍馬屁「政治辦案」

影／涉大甲媽搶轎風波今地檢報到 白狼控：脫政黨背心與防疫何關？

大甲媽搶轎 檢方諭令統促黨主委李家葳20萬交保

相關新聞

涉大甲媽搶轎衝突30萬交保 張安樂稱無保會打臉陳家欽

大甲媽遶境隊伍南下途經彰化市發生搶轎衝突，造成四名員警掛彩。彰化地檢署今傳喚「白狼」張安樂出庭應訊說明當天情形，經過近5...

寰宇龍騰代操外匯吸金30億 女副總遭羈押禁見

設於萬那杜的紙上公司寰宇龍騰國際，執行長賴允章與副總陳瑤函被控以代操外匯保證金、保證年息20%等話術，5年內吸金高達30...

白狼張安樂控彰分局長組織犯罪 高分貝嗆警拍馬屁「政治辦案」

「白狼」張安樂今天下午到彰化地檢署出庭應訊，說明涉教唆大甲媽搶轎衝突一案。張安樂進偵查庭之前，高分貝要求彰化警分局分局長...

影／涉大甲媽搶轎風波今地檢報到 白狼控：脫政黨背心與防疫何關？

白狼張安樂因為日前大甲媽祖搶轎風波，今天下午前往彰化地檢署說明案情，他在受訪時稱統促黨接轎大甲媽是往年的慣例，警方要求成...

斗內罵天菜小姐「老奶」 男毫無悔意判關59天

擁有E罩杯性感身材的遊戲實況主「天菜小姐」，前年9月直播時與蔡姓男粉絲發生爭執，被對方以斗內（贊助）方式留言辱罵「老奶」...

檢察官查扣詐犯93.58坪雙車位新北宅 4258萬拍出

法務部行政執行署台北分署今天舉行「123聯合拍賣會」，台北地方檢察署囑託拍賣李姓詐欺犯配偶位於新北市新店區的「玉上園」豪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。