涉大甲媽搶轎衝突30萬交保 張安樂稱無保會打臉陳家欽

統促黨總裁張安樂今晚步出彰化地檢署，說明他被檢察官諭知30萬元交保的心情。記者簡慧珍／攝影 大甲媽遶境隊伍南下途經彰化市發生搶轎衝突，造成四名員警掛彩。彰化地檢署今傳喚「白狼」張安樂出庭應訊說明當天情形，經過近5小時訊問，檢察官認為他涉犯妨害公務罪嫌疑重大，但無羈押的必要，諭知30萬元交保。張安樂步出地檢署，聲稱能感受檢察官「壓力很大」，如果無保請回，「不是打臉警政署長陳家欽、打臉彰化警分局分局長王國峯？」

彰化地檢署襄閱主任檢察官葉建成說，張嫌涉犯妨害公務，經檢察官訊問後，認犯罪嫌疑重大，惟無羈押之必要，諭知新台幣30萬元交保，涉組織犯罪一案仍需進一步調查。

統促黨總裁「白狼」張安樂下午5點50分走進地檢署偵查庭，先警詢，結束後他要求吃晚餐，飯後檢察官訊問，作出諭知交保的處分，律師通知張安樂的親屬帶著現金30萬元到地檢署辦理交保，張安樂晚間10點40分走出偵查庭。

經過近5小時訊問，張安樂並無倦態，神情自若走出彰化地檢署，並表示「檢察官受到很大的壓力，為什麼呢？事實上那天是警察暴力。」因為受害的統促黨黨員會提告，所以（警方）先醜化、羞辱統促黨受害黨員，然後，統促黨羸政黨部主委李家葳昨（4月11日）深夜20萬交保，榮譽主委吳金虎15萬元交保，今晚檢察官諭知他以30萬元交保，他聽到就笑了。

張安樂說，事情很簡單，如果按照道理講，他和統促黨黨員應該什麼事都沒有，陳家欽、王國峯要「弄」統促黨，因為他和統促黨黨員被醜化了，如果今天被飭回是打臉陳家欽、打臉王國峯，他可以理解（檢察官）受到很大壓力，「好吧，今天你（張安樂）30萬。」。

他表示，錄影畫面顯示都是無辜百姓被打，比美國白人警察打黑人還狠，「我們要求警方把那天所有視屏都拿出來，誰先動手？那天警察要打媽媽（張家葳），孩子推開警察要救媽媽是人之常情，統促黨會蒐證，警方也要毫無保留的提出錄影視屏，還原當天事情發生經過。

張安樂當場表演當天推擠衝突，質問今晚維持秩序和錄影蒐證的員警，「那天我這個距離…眼神看著她，就算教唆衝突嗎？我載3名女黨員同車，就算包圍警方嗎？天下有這種事情？」他強調，這是彰化警察局幹的事情。