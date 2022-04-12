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不動產、金條、元寶大拍賣 行政執行署進帳2億

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

法務部行政執行署全國123聯合拍賣今天登場，全國從北到南民眾搶標，總拍定金額達2億449萬8659元，有效挹注國庫收入。

行政執行署表示，不動產拍定總金額1億6957萬2709元，拍賣焦點是台北地方檢察署囑託台北分署拍賣位於新北市新店區的「玉上園」名邸，以4258萬9999元拍定，其次為桃園分署拍賣桃園市桃園區經國路建物，以2720萬元拍定。

新北分署拍賣新北市蘆洲區、中和土地，拍定金額分別為2504萬6038元、641萬1000元；台南分署拍賣臺南市七股區多筆土地，以總價1720萬5554元拍定；高雄分署拍賣高雄市鳥松區土地以1002萬6,000元拍定；宜蘭分署拍賣宜蘭縣羅東鎮土地及基隆市七堵區建物，拍定金額分別為495萬1264元、126萬2848元。

另，屏東分署拍賣屏東縣里港鄉及恆春鎮土地，拍定金額分別為151萬7450元、137萬元；嘉義分署拍賣雲林縣斗南鎮土地，以152萬3000元拍定；台中分署以88萬8888元價格拍定台中市西區土地；其他分署亦拍定多筆優質的不動產。

行政執行署說，動產拍定金額總計3492萬5950元，最受矚目的為苗栗地方檢察署囑託新竹分署舉辦「金光閃閃拍賣會」，拍賣紅富海集團詐騙吸金案查扣之大批黃金條塊、金元寶及2只勞力士手錶，全數以2974萬5000元拍定。

拍賣會 法務部

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