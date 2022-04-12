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寰宇龍騰代操外匯吸金30億 女副總遭羈押禁見
設於萬那杜的紙上公司寰宇龍騰國際，執行長賴允章與副總陳瑤函被控以代操外匯保證金、保證年息20%等話術，5年內吸金高達30億元，台北地檢署昨天搜索約談賴允彰、陳瑤函到案，由於張姓董事長潛逃未到案，檢方訊後向法院聲請羈押2人；法院認為，賴允彰坦承犯行，裁定700萬元交保，陳瑤函否認犯罪，且有串證之虞，裁定羈押禁見。
調查局追查，賴允彰、陳瑤函以往從事保險體系業務，手中握有許多客戶名單，2人從從2017年起被張男招攬，加入寰宇龍騰國際公司，2人雖然職稱不同，但互相有競爭關係，彼此是平行線，各自利用保險客戶開發吸金下線，估計有數百人受害。
調查指出，賴允彰、陳瑤函對外宣稱可操作外匯保證金，推出多項投資方案，宣稱不但可保本，年獲利可達20%，投資單位以1萬美金為門檻，部分款項匯往海外，部分款項在台灣用現金交收，檢調下一步偵查作為，是如何追回海外不法所得，幫助受害人拿回血汗錢。
寰宇龍騰官網自稱是新創且多元的企業控股集團，產業橫跨金融，資訊軟體，汽車及地產，關係企業遍及中國、香港、東南亞及台灣。
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