行政執行署聯合拍賣 進帳2億449萬餘元
行政執行署表示，各分署今天舉行拍賣會，總拍定金額達2億449萬餘元，包括台北分署以4258萬餘元賣出新店豪宅，新竹分署以2974萬元賣出吸金集團遭查扣的黃金等物品。
法務部行政執行署發布新聞稿表示，各分署今天舉行123聯合拍賣會，總拍定金額達新台幣2億449萬餘元，有效挹注國庫收入。
新聞稿指出，不動產部分，拍定總金額1億6957萬餘元；台北分署拍賣新北市新店區知名社區玉上園，以4258萬9999元賣出；桃園分署拍賣桃園市桃園區經國路建物，以2720萬元高價拍定。
行政執行署表示，動產部分拍定金額總計3492萬餘元，最受矚目的是苗栗地方檢察署囑託新竹分署舉辦「金光閃閃拍賣會」，拍賣紅富海集團詐騙吸金案查扣的大批黃金條塊、金元寶及勞力士手錶，隨著金價不斷飆漲，現場擠爆人潮，全數以2974萬5000元拍定。
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