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白狼張安樂到彰檢出庭 控訴彰分局長涉組織犯罪

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導

「白狼」張安樂今天下午到彰化地檢署出庭應訊，說明涉教唆大甲媽搶轎衝突一案。張安樂進偵查庭之前，高分貝要求彰化警分局分局長王國峯公開警方當晚錄影的所有視頻，讓社會大眾檢視中華統促黨有沒有暴力滋事，張安樂還嗆王國峯是新來的，要拍馬屁「政治辨案」，令人無法認同。

彰化地檢署襄閱主任檢察官葉建成表示，傳票內容是依違反組織犯罪條例、妨害公務、妨害秩序等罪嫌傳喚張安樂，目前正在進行庭訊，後續若有相關裁處會另行公布。

張安樂出庭前，先到法律事務所和律師洽談，約下午5點49分到達彰化地檢署，在門口痛斥彰化警分局分局長王國峰構陷統促黨，拉高分貝說「我認為今天組織犯罪是王國峯，他利用權力組織犯罪，他不下令，這些警察敢動手嗎？」張安樂要求站在最前線的彰化警方把所有錄影視頻公諸社會接受公評，統促黨也收集當晚現場視頻釐清真相，還統促黨一個公道。

張安樂說，大甲媽每年遶境，地方上各有各的接駕地盤，彰化市三民路、永安街的那一段是民生幫，統促黨已經連續3年在那個路段接大甲媽鑾轎，今年也一樣，當晚爭議發生在王國峯要求黨促黨羸政黨部主委李家葳脫掉黨部背心，理由是防疫，他當場質問「穿黨部背心跟防疫有關係嗎？」王國峯答稱「政治不能介入宗教。」

「政治不能介入宗教，這個我同意。」張安樂反問「政治人物可以熱心參加政治活動嗎？民進黨的穿著背心來，你敢叫他（她）脫嗎？」張安樂說，王國峯沒辦法回答這個問題，因為每年媽祖遶境，都有國民黨、民進黨等很多政黨人士參加，今天問題癥結點很簡單，往年都是穿背心接轎，王國峯可能是新來的沒經驗，想拍馬屁，這樣的作法令人無法認同。

張安樂說，地檢署傳喚他，他非來不可，但也給了他聲明的機會，已經連續接轎多年都沒事，就王國峯有事，把統促黨黨員當作搶轎移送法辦，檢方依涉犯組織犯罪等罪嫌拘提他到案，事情變成這樣，實在不合理。張安樂餘怒未消說個不停，律師一再勸說，他先給身分證件辦理報到，又講了5分多鐘，才步入地檢署偵查庭。

統促黨總裁張安樂到彰化地檢署出庭應訊。記者簡慧珍／攝影
統促黨總裁張安樂到彰化地檢署出庭應訊。記者簡慧珍／攝影
統促黨總裁張安樂控訴彰化警分局長分局長王國峯動用權力組織犯罪。記者黃仲裕／攝影
統促黨總裁張安樂控訴彰化警分局長分局長王國峯動用權力組織犯罪。記者黃仲裕／攝影
統促黨總裁張安樂到彰化地檢署出庭應偵前，出示去年接大甲媽鑾轎的圖片，證明年年穿背心接駕都沒問題。記者黃仲裕／攝影
統促黨總裁張安樂到彰化地檢署出庭應偵前，出示去年接大甲媽鑾轎的圖片，證明年年穿背心接駕都沒問題。記者黃仲裕／攝影

張安樂 彰化 統促黨

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