屏東枋寮最年輕鄉長遭收押 鄉親昔寄厚望今嘆「連續4任都涉貪」
屏東縣前枋寮鄉長盧文信日前因任內殯葬業務涉貪案被收押，涉及工程收回扣弊案的現任鄉長陳亞麟8日也因檢方抗告被羈押，縣府依地方制度法今天指派參議黃道東代理鄉長；加上盧文信之前兩任的吳照雄和陳訓宗，枋寮鄉近4任鄉長全都涉貪，讓鄉民不勝唏噓。
枋寮鄉也已連續3任鄉長涉貪，陳亞麟3年多前以新人之姿參選時，年輕清新的形象，鄉民還對他抱著不小的革新期望；陳以年輕、高學歷清新形象和主打「枋寮加速改變」當選，選後人事大改革，任內推動枋寮站前商圈改造和F3藝文特區活化，常在臉書貼美照行銷觀光，給人陽光青年印象。
現年36歲的陳亞麟是目前全國最年輕的民選鄉長，有鄉親慨嘆，年輕鄉長展現新氣象，心想是枋寮這個偏鄉小漁港之福，但終究還在是擋不住金錢和權力的誘惑，下屆換個人來會好？實在不抱太大期望。地方鄉鎮長的官不大，貪汙案卻如影隨行，不改「鄉鎮市長官派」，就會重覆上演。
他在開庭前寫下心聲，「一路走來，無愧良心」，自2018年返鄉參選、當選並擔任鄉長，每天兢兢業業，一路走來，無愧良心。自己並非政二代，亦非傳統地方派系的權貴人家，僅僅是個充滿理想抱負並想回鄉貢獻的年輕人。
陳亞麟說，他受過高等教育，一心為鄉親服務謀福利，絕無心懷不軌。過去也沒有任何犯罪前科，做事情一向光明磊落，從政以來，制度上沒有的就算得罪人也想方設法來完善，從來沒有想過因公徇私，反而大多是以私為公，自認這3年來，論情理或許無法盡善盡美，且每天都在承受各方壓力，但要論公義，他自認始終堅持做對的事。
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